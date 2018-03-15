Рок-группа Akute сыграет на концерте «Свята Незалежнасці» 25 марта

Музыканты согласились выступить в честь 100-летия Белорусской народной республики.

Как сообщают организаторы мероприятия на своей странице в Фейсбуке, известная белорусская рок-группа Akute сыграет на концерте 25 марта, несмотря на планы выступить в этот день в другом городе.

– Днем музыканты будут выступать возле столичного Большого театра оперы и балета, а вечером – в Могилеве, – пишут организаторы концерта.

Напомним, что ранее группа «Нейро Дюбель» отказалась выступить на мероприятии «по техническим причинам», а Лявон Вольский решил выступить на концерте в режиме видеоконференции из-за концерта в Белостоке, который должен состояться в тот же день.

«Асобны атрад»: калекцыя адзення, прысвечаная 100-годдзю абвяшчэння незалежнасці БНР

Спонсар спецпраекта «Маем гонар!» – крама адзення Honar.by

Каб атрымаць зніжку 10% для чытачоў «Салідарнасці», увядзі прома-код: gazetaby10