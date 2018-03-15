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15.03.2018
Геннадий Косарев, a href=http://www.zautra.by target="_blank">Завтра твоей страны
Какие новые законы нужны Беларуси?

Чем не устраивает нынешнее законодательство — об этом в годовщину принятия Конституции рассказал один из разработчиков Основного закона Беларуси, заслуженный юрист страны профессор Михаил Пастухов.

Беларуси нужны законы нового поколения, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, обратив внимание, что действующих законодательных актов достаточно много, но «не всегда достигаются те цели, для которых они разрабатывались».

О каких таких законах нового поколения может идти речь и почему об этом заговорили сейчас?

— Это постоянная мечта любого юриста, чтобы появились новые качественные законы, которые лучше прежних, это неизбежный прогресс, и в этом плане я поддерживаю идею Мясниковича, — говорит Михаил Пастухов. — Хороший вопрос, почему об этом председатель Совета Республики заговорил только сейчас. Почему раньше не принимали хорошие законы, например, избирательный закон, уголовный закон, трудовые законы? Почему ограничивались эрзац-актами типа декретов, указов? Я считаю, что правовое государство – это государство, где действуют оптимальные законы, которые выражают волю людей, обеспечивают прогресс развития, которые выверены и соответствуют международным стандартам.

Я против сиюминутных временных актов. У нас нередко принимают декреты, носящие временный характер. Например, перевести людей на контрактную форму труда. Или трудоустроить все население.

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