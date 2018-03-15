Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)

Ужин в элитном ресторане во время французского гастрофестиваля обойдется от 50 до 109 рублей.

21 марта стартует фестиваль «Вкус Франции». Беларусь вошла в число 150 стран, которые принимают участие в этом году. Попробовать все изыски французской кухни можно будет в 14-ти столичных ресторанах, а также одном ресторане Гомеля. Цена и состав сетов — разный.

Ранее посол Франции в Беларуси Дидье Каннес рассказал корреспонденту «Салідарнасці», как готовит лягушачьи лапки.

А вот какое меню ждет гостей ресторанов:

«Арбореа» (пр. Дзержинского, 1Е)

Тартар из говядины

Филе миньон со спаржей, тушеной белой фасолью и мясным соусом

Дорадо в тесте с соусом белое вино

Французские сыры с легким салатом и чипсами из яблока

Классический Сент О 'норе

Цена: 55 рублей

«Бриош Бистро» (пр. Победителей, 106)

Устрицы Fines de Claire под соусом Сабайон

Фуа гра ми куи

Тартар из фермерской говядины и под алюммет

Ко к о ван

Вино

Цена: 100 рублей

«Дом» (ул. Революционная, 26)

Тартар из говядины с сыром с голубой плесенью и вяленой свеклой

Утка с шафраном

Французские сыры

«Золотой Гребешок» (ул. Ленина, 3)

Тар-тар из лосося с муссом из цветной капусты, сырным кремом и красным салатом

Утиная грудка с крутонами, кули из манго и перцовым соусом

Филе палтуса с яблочным сиропом, соусом бри и овощным рататуем

«Груша» по рецепту Cedric Grolet с ванильным соусом

Вино

Цена: 55 рублей

«Друзья» (ул. Кульман, 40)

Мини брускетты с тар-таром, риетом, вяленой и копченой утиной грудки с маслом лесного ореха

Паштет из Фуа-гра с мармеладом из красного лука и Чатни из инжира

Холодный ростбиф с белыми грибами, спаржей и беарнез

Салат из жареного тунца и морских гребешков

Суп луковый с сырной гренкой

Вырезка из оленины в соусе бордо

Шатобриан

Треска в соусе из морепродуктов

Утиная грудка с печеным яблоком и соусом из вишни с портвейном

Крем брюле

Цена: 90 рублей

«Эмбер» (пр. Победителей, 9)

Рийет из лосося с теплым хрустящим багетом 130гр

Салат Нисуаз с яйцом пашот 180 гр

Говядина по-бургундски 180 гр

Мандариновое крем-брюле с шоколадным мороженым 140 гр

Ассорти мини-десертов 60 гр

Цена: 50 рублей

Ресторан EVO(ул. Максима Богдановича, 155 В)

Запеченные мидии киви

Буйабес

Фаланги мяса краба, запеченные под соусом васаби и термидор

Осьминог на гриле с картофельным пюре

Классический крем-брюле

Цена: 90 рублей

«Филини»(ул. Интернациональная, 36 А)

Говяжья щека с картофельным ризотто и опятами

Тюрбо на парментье из тыквы с овощным рататуем

Вяленая утка на гратене из тыквы с маринованными яблоками

Треска маринованная в свекольно-гранатовом соке, с овощами и тыквенным айсбергом

Цена: 50 рублей

«Форнелло»(пр. Победителей, 20)

Тарт-татен из красного винограда и муссом из молодого козьего сыра

Утиная ножка конфи с картофельным гратеном и соусом «Жю» с букетом «Гарни»

Мадленны с сыром «Ракфор» и вишневым вареньем

Крем-брюле с шафраном и ягодами

Цена: 109 рублей

«Китчен»(ул. Комсомольская, 8)

Хрустящие листья салата с ежевикой, террина из фуа-гра с фисташками

Морские гребешки с супчиком из манго и ванилью

Филе дикого сибаса со свежим шпинатом и нотками мускатного ореха, соус «Нантьюа» с шафраном и хрустящими чипсами

Домашнее мороженое с розмарином, жареный белый шоколад, и карамелизированные орехи

Цена: 60 рублей

«Поль»(ул. Интернациональная, 21)

Перепелка с чечевицей

Мидии запеченные c сыром

Хлебная корзина с ассорти из сливочного масла

Сырная тарелка

Шу «France»

Вино

Цена: 70 рублей

Бар «Пересмешник»(ул. Немига 5)

Киш с кроличьим филе и бешамелем

Рагу из утки конфи с пюре и трюфелем

Заварное «de Brest à Paris»

Сыр камамбер в меду и розмарине

Цена: 60 рублей

«Сад»(пл. Свободы, 17)

Прованский тапенад из чёрных и зеленых оливок

Террин из домашнего кролика с фисташками и мармеладом из айвы

Петух в красном вине с овощами и молодым шпинатом

Мимолет, Эмменталь, Рокфор, Шавру, ореховое желе

Цена: 70 рублей

«Свободы 4» (пл. Свободы, 4)

Мусс из лукового супа (мусс из лукового супа подается в ржаной тарталетке с тартаром из копченого лосося и луковым мармеладом с вишней, посыпан жареной хлебной крошкой).

Говядина по-бургундски (томленая в красном вине говядина с овощами, подается с картофельным пюре и луком пассированным в свекольном соке).

Крем-брюле (мусс из крем-брюле с сорбетом из черники с корицей и мочёной вишней)

Сыры (Бри, Шевр, Камамберт, Рокфор).

Вино

Цена: 75 рублей

«Спун»(ул. Бирюзова, 10 а)

Листья салата Латук с виноградом и маринованным лимоном

Морской окунь с соусом из фенхеля и крабом

Черный и белый шоколадный мусс

Цена: 52 рубля

«Зэ вью»(пр. Победителей, 7 а)

Террин из утки и фуа-гра с черничным соусом.

Запеченный козий сыр со спаржей, грибным рагу и соусом из раковых шеек

Биф Бургиньон с сезонным гарниром и карамелизированным луком

Мусс из трех видов шоколада с малиновым сорбетом и красным какао

Малиновый сорбет

Яблочный сорбет с кальвадосом

Цена: 90 рублей

«Заслонов»(Минский р-н, пос. Ждановичи, ул. Звездная, 19А)

Фуагра с копченым инжиром и карамелизованной грушей

Утиное филе Магре под клюквенно-имбирным соусом с луковым мармеладом и печеным картофелем

Сырное плато

Цена: 100 рублей

«Прованс»(Билецкий спуск 1, г. Гомель)

Фуагра с миндалем и персиковым конфитюром

или

Французский луковый суп

Салат Нисуаз со свежим тунцом

или

Стейк Аше с перечным соусом, печеным картофелем и горошком

Тарт Татен с грушей

Цена: 60 рублей