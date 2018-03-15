Белорусские рестораны рассекретили свое меню на фестиваль «День Франции» (+цены)

Ужин в элитном ресторане во время французского гастрофестиваля обойдется от 50 до 109 рублей.
21 марта стартует фестиваль «Вкус Франции». Беларусь вошла в число 150 стран, которые принимают участие в этом году. Попробовать все изыски французской кухни можно будет в 14-ти столичных ресторанах, а также одном ресторане Гомеля. Цена и состав сетов — разный.
Ранее посол Франции в Беларуси Дидье Каннес рассказал корреспонденту «Салідарнасці», как готовит лягушачьи лапки.
А вот какое меню ждет гостей ресторанов:
«Арбореа» (пр. Дзержинского, 1Е)
Тартар из говядины
Филе миньон со спаржей, тушеной белой фасолью и мясным соусом
Дорадо в тесте с соусом белое вино
Французские сыры с легким салатом и чипсами из яблока
Классический Сент О 'норе
Цена: 55 рублей
«Бриош Бистро» (пр. Победителей, 106)
Устрицы Fines de Claire под соусом Сабайон
Фуа гра ми куи
Тартар из фермерской говядины и под алюммет
Ко к о ван
Вино
Цена: 100 рублей
«Дом» (ул. Революционная, 26)
Тартар из говядины с сыром с голубой плесенью и вяленой свеклой
Утка с шафраном
Французские сыры
«Золотой Гребешок» (ул. Ленина, 3)
Тар-тар из лосося с муссом из цветной капусты, сырным кремом и красным салатом
Утиная грудка с крутонами, кули из манго и перцовым соусом
Филе палтуса с яблочным сиропом, соусом бри и овощным рататуем
«Груша» по рецепту Cedric Grolet с ванильным соусом
Вино
Цена: 55 рублей
«Друзья» (ул. Кульман, 40)
Мини брускетты с тар-таром, риетом, вяленой и копченой утиной грудки с маслом лесного ореха
Паштет из Фуа-гра с мармеладом из красного лука и Чатни из инжира
Холодный ростбиф с белыми грибами, спаржей и беарнез
Салат из жареного тунца и морских гребешков
Суп луковый с сырной гренкой
Вырезка из оленины в соусе бордо
Шатобриан
Треска в соусе из морепродуктов
Утиная грудка с печеным яблоком и соусом из вишни с портвейном
Крем брюле
Цена: 90 рублей
«Эмбер» (пр. Победителей, 9)
Рийет из лосося с теплым хрустящим багетом 130гр
Салат Нисуаз с яйцом пашот 180 гр
Говядина по-бургундски 180 гр
Мандариновое крем-брюле с шоколадным мороженым 140 гр
Ассорти мини-десертов 60 гр
Цена: 50 рублей
Ресторан EVO(ул. Максима Богдановича, 155 В)
Запеченные мидии киви
Буйабес
Фаланги мяса краба, запеченные под соусом васаби и термидор
Осьминог на гриле с картофельным пюре
Классический крем-брюле
Цена: 90 рублей
«Филини»(ул. Интернациональная, 36 А)
Говяжья щека с картофельным ризотто и опятами
Тюрбо на парментье из тыквы с овощным рататуем
Вяленая утка на гратене из тыквы с маринованными яблоками
Треска маринованная в свекольно-гранатовом соке, с овощами и тыквенным айсбергом
Цена: 50 рублей
«Форнелло»(пр. Победителей, 20)
Тарт-татен из красного винограда и муссом из молодого козьего сыра
Утиная ножка конфи с картофельным гратеном и соусом «Жю» с букетом «Гарни»
Мадленны с сыром «Ракфор» и вишневым вареньем
Крем-брюле с шафраном и ягодами
Цена: 109 рублей
«Китчен»(ул. Комсомольская, 8)
Хрустящие листья салата с ежевикой, террина из фуа-гра с фисташками
Морские гребешки с супчиком из манго и ванилью
Филе дикого сибаса со свежим шпинатом и нотками мускатного ореха, соус «Нантьюа» с шафраном и хрустящими чипсами
Домашнее мороженое с розмарином, жареный белый шоколад, и карамелизированные орехи
Цена: 60 рублей
«Поль»(ул. Интернациональная, 21)
Перепелка с чечевицей
Мидии запеченные c сыром
Хлебная корзина с ассорти из сливочного масла
Сырная тарелка
Шу «France»
Вино
Цена: 70 рублей
Бар «Пересмешник»(ул. Немига 5)
Киш с кроличьим филе и бешамелем
Рагу из утки конфи с пюре и трюфелем
Заварное «de Brest à Paris»
Сыр камамбер в меду и розмарине
Цена: 60 рублей
«Сад»(пл. Свободы, 17)
Прованский тапенад из чёрных и зеленых оливок
Террин из домашнего кролика с фисташками и мармеладом из айвы
Петух в красном вине с овощами и молодым шпинатом
Мимолет, Эмменталь, Рокфор, Шавру, ореховое желе
Цена: 70 рублей
«Свободы 4» (пл. Свободы, 4)
Мусс из лукового супа (мусс из лукового супа подается в ржаной тарталетке с тартаром из копченого лосося и луковым мармеладом с вишней, посыпан жареной хлебной крошкой).
Говядина по-бургундски (томленая в красном вине говядина с овощами, подается с картофельным пюре и луком пассированным в свекольном соке).
Крем-брюле (мусс из крем-брюле с сорбетом из черники с корицей и мочёной вишней)
Сыры (Бри, Шевр, Камамберт, Рокфор).
Вино
Цена: 75 рублей
«Спун»(ул. Бирюзова, 10 а)
Листья салата Латук с виноградом и маринованным лимоном
Морской окунь с соусом из фенхеля и крабом
Черный и белый шоколадный мусс
Цена: 52 рубля
«Зэ вью»(пр. Победителей, 7 а)
Террин из утки и фуа-гра с черничным соусом.
Запеченный козий сыр со спаржей, грибным рагу и соусом из раковых шеек
Биф Бургиньон с сезонным гарниром и карамелизированным луком
Мусс из трех видов шоколада с малиновым сорбетом и красным какао
Малиновый сорбет
Яблочный сорбет с кальвадосом
Цена: 90 рублей
«Заслонов»(Минский р-н, пос. Ждановичи, ул. Звездная, 19А)
Фуагра с копченым инжиром и карамелизованной грушей
Утиное филе Магре под клюквенно-имбирным соусом с луковым мармеладом и печеным картофелем
Сырное плато
Цена: 100 рублей
«Прованс»(Билецкий спуск 1, г. Гомель)
Фуагра с миндалем и персиковым конфитюром
или
Французский луковый суп
Салат Нисуаз со свежим тунцом
или
Стейк Аше с перечным соусом, печеным картофелем и горошком
Тарт Татен с грушей
Цена: 60 рублей