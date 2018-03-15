Французский посол рассказал, как он готовит лягушачьи лапки

Шеф-повара белорусских ресторанов рассекретили меню, которое они подготовили белорусам на фестиваль «Вкус Франции» 21 марта. Лягушачьих лапок среди блюд не оказалось. Но корреспондент «Салідарнасці» разузнала-таки рецепт.

«Дикий-дикий сибас, дичее не бывает» и белорусское фуагра — так шеф-повар ресторана «Китчен» Александр Петриман разрекламировал свое меню.

— Как вы знаете, недавно кампания «Галерея вкуса» вырастила свое белорусское фуагра. И оно уже пользуется большим спросом в России, — рассказал на пресс-конференции Александр Петриман — постоянный участник фестиваля.

Но не только фуагра собираются угощать белорусов во время фестиваля повара. Меню ресторанов можно читать, как поэму. «Тарт-татен из красного винограда и муссом из молодого козьего сыра» (ресторан «Форнело»), «рийет из лосося с теплым хрустящим багетом» («Эмбер), «устрицы под соусом Сабайон» («Бриош Бистро») и разные прочие «буйабесы» и «шотобрианы». Каждый ресторан подготовил свои блюда. Разнится и стоимость — от 50 до 109 рублей.

А вот лягушачьих лапок, с которыми многие ассоциируют французскую кухню, в меню не оказалось.

— На самом деле, это очень большое заблуждение, что все французы едят лягушек. Некоторые их даже ни разу в своей жизни не пробовали, — рассказал «Салідарнасці» посол Франции Дидье Каннес. — Французская кухня очень изысканная и благодаря этому фестивалю мы хотим это донести до всего мира.

Тем не менее сам посол лягушачьи лапки ел и даже готовил. Причем, не только во Франции.

— Между прочим, еще в СССР они замороженные продавались в советских магазинах. Я был тогда студентом, учился в Петербурге. Сам их покупал и готовил, — поделился Дидье Каннес. — Это очень быстрое и простое блюдо. Лапки надо просто пожарить, добавив петрушку и сметану. Получается очень нежное мясо.

Оказалось, что это еще и очень полезно, что подтвердили присутствующие шеф-повара. Однако свое нежелание включить это блюдо в фестивальное меню они объяснили тем, что белорусы не очень-то охотно заказывают лягушачьи лапки. К тому же во французском ресторане Минска их можно попробовать и в любой другой день.

Оказалось также, что этот деликатес в Беларусь доставляют из… Тайваня. Примечательно, что еще в 2016 году белорусские власти ставили задачу выращивать свою зеленую лягушку для экспорта. Увы, не удалось даже для собственного потребления.

— Лет пять уже идут такие разговоры. Но, как видите, пока приходится везти издалека, — сокрушаются шеф-повара.

Впрочем, и без лягушек белорусы голодные не останутся. Все изыски утонченной французской кухни можно будет попробовать в 16-ти ресторанах Минска и Гомеля, которые принимают в этом году участие в фестивале.

Что, где и за сколько можно попробовать в день фестиваля, читайте здесь.