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Общество
15.03.2018
Ольга Бурая
«Постарайтесь удержать цены». Бывшие «нерегулярщики» сдались и возвращаются на дороги

Государство выиграло, а пассажиры проиграли?

Фото sb.by

На дороги вернутся 135 машин бывших «нерегулярщиков» – но уже в качестве регулярных перевозчиков, сообщил БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

Более того, диспетчер «Полоцкий экспресс» официально признан перевозчиком.

Как пишет «СБ. Беларусь сегодня», на маршруте между Минском и Житковичами 16 марта возобновляет свою деятельность «Туровский экспресс». В режиме регулярного сообщения поехали маршрутки на Солигорск. По словам руководителя «Полоцкого экспресса» Дмитрия Новицкого, в ближайшие день−два на линию выйдут и они.

На дискуссионной площадке talks.by мнения по поводу свежих новостей разделились.

«Посидели, поныли, попыхтели, поняли, что выёживаться не получится долго, оформились как и должны были и ПОЕХАЛИ. Свято место пусто не бывает».

«Проблема НЕ на пустом месте. Купив лицензию на продажу молока, товарищи стали продавать водку. Их заставили купить лицензию на водку. Проблема эта возникла НЕ вдруг, у товарищей было время, но хотели продавить нытьём, не получилось, оформились как надо и работают дальше».

«Ура! Полоцк, Новополоцк! Маршрутчики! Нам трудно без Вас! 11марта автобусами было не уехать на Минск. Государственный транспорт показал все свои возможности».

«Если уже натворили дел, то постарайтесь хотя бы не ухудшить условия для пассажиров и удержать цены».

«Кто бы сомневался, что будет именно так. Кто пострадал: пассажиры - услуги стали дороже и менее удобны. Кто приобрел: автопарки - 15% от стоимости билета, станционный сбор минимум. БелЖД, задушив конкурента, может спокойно поднять цену на билеты процентов на 20%».

 «Наивный пассажир думает, что эти взаиморасчеты его не коснутся, поэтому они его и не беспокоят. Опытный пассажир понимает, что эти деньги возьмут из его кармана, подняв цену билета ровно на столько, сколько нужно государству, чтоб кормить госстуктуру - посредника между пассажиром и перевозчиком. Раньше все шло напрямую, теперь добавляется еще одно звено, которое мы будем содержать».

Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки

 
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