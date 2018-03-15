Какой приговор вынесли минчанину, пошутившему о бомбе в метро

При проходе на станцию метро 45-летний мужчина пошутил, что в его рюкзаке находится бомба, за что впоследствии был осужден, сообщает агентство «Минск-Новости».

Поздним вечером в вестибюль станции метро «Институт культуры» зашел мужчина. Контролер сразу обратила на него внимание — пассажир был явно в нетрезвом состоянии. Она поинтересовалась его самочувствием и тем, что находится у него в рюкзаке. Тот ответил: «Бомба».

Подоспевший инспектор службы безопасности попросил мужчину пройти в комнату для досмотра, чтобы пропустить кладь через интроскоп. Тот подчинился. Увидев на экране непонятный предмет с торчащими проводами, сотрудник метрополитена еще раз уточнил его предназначение. Пассажир опять ответил, что это взрывное устройство.

Тогда дежурный милиционер отнес рюкзак в отдельное помещение, где его накрыли спецсредством, локализирующим взрыв, и вызвал саперов.

Прибывшая на место происшествия группа разминирования ничего запрещенного в ручной клади не нашла: оказалось, мужчина просто неудачно пошутил. Добраться домой в тот вечер ему не удалось — был задержан. Судебного заседания он дожидался в следственном изоляторе.

Мужчина оказался ранее судимым, нигде не работал и имел отрицательную характеристику по месту жительства.

— Обвиняемого судили по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Свою вину он не признал, — рассказал прокурор Октябрьского района Юрий Трайковский. — Однако суд учел все обстоятельства дела, допросил свидетелей и вынес вердикт: 2 месяца ареста.

Кроме того, по решению суда по иску прокурора с обвиняемого взыскан ущерб, причиненный заведомо ложным сообщением, а именно — затраты, понесенные в связи с выездом саперно-пиротехнической группы.

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