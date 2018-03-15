Самолет, вернувшийся в Якутск из-за поломки, рассыпал золото и бриллианты. Фотофакт

По словам очевидцев, самолет, у которого сорвало створку грузового люка, вез золото, бриллианты и платину. Драгоценный груз, весом 9 тысяч кг, разбросало по летному полю, сообщает ИА YakutiaMedia.

Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту — усиленный контроль полиции.

По данным следствия, самолет Ан-12 перевозил концентрат, принадлежащий Чукотской горно-геологической компании. Представитель компании сообщил, что на самолете был сплав золота и серебра.