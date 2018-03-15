Бабченко: «Вот фиг его знает, где они такой СССР берут»

Аркадий Бабченко поделился в Facebook мыслями о рекламе фильма «Довлатов».

– Одежда. Это самое главное. Нет ничего важнее одежды. Чтобы понять о стране все, достаточно посмотреть на то, как одеты ее жители. Если я сниму кино, в котором врачи оперируют в тулупах, мне скажут - ты дебил. Но во всех постсоветских кино о СССР люди ходят в хороших костюмах и начищенных ботинках.

Меня, например, невероятно раздражает реклама фильма «Довлатов», в которой лощенный выбритый хлыщ в отличном пальто едет на крыше «Победы». Так и хочется спросить - чувак, а чего ты тогда уехал-то?

Ну, у тебя офигенное пальто. У тебя офигенный автомобиль. С которым ты можешь позволить себе ехать на крыше, не боясь его помять. Не проблема же купить новый, правда.

Ты живешь в относительно либеральной стране, в которой даже можно ехать по улице на крыше автомобиля, и милиция и партактив с комсоргом поймут, что это шутка и самовыражение, и посмеются с тобой, а не выгонят тебя с работы за пропаганду буржуазного образа жизни. Что не так-то тогда?

Вот фиг его знает, где они такой СССР берут. Мой СССР был таким, как на этих фотках.

Где люди, одетые в у…щные балахоны, покупают сваленную на улице у…щную еду, дерясь за неё в у...щных очередях, и ремонтируют своими силами у…щные автомобили. Которые стоят во дворе, накрытые брезентом. И не дай Бог к машине подойти ближе, чем на пять шагов. Сразу из окна у…щной хрущевки польется такой мат, что держите меня семеро.

На крыше «Победы» он едет, бог ты мой...

Ты бы не дошел до «Победы», чувак. Тебя бы за одни эти американские ботинки на толстой подошве в первой подворотне бы убили.