Минчанин совершил неудачную попытку суицида и теперь отправится за решетку

Более пяти лет за высоким забором проведет минчанин после неудачной попытки суицида на глазах у милиционеров и матери, рассказали в прокуратуре Советского района.

Летним вечером жильцы дома № 46 на ул. Восточной услышали крики. На помощь звал мужчина, выбежавший из припарковавшегося во дворе такси. Вдруг из него выскочил еще один человек и, размахивая пистолетом, бросился наутек. Однако, как часто бывает, никто из очевидцев не спешил вызвать милицию. К счастью, сотрудники сами проезжали мимо.

Около бассейна «Орленок», что на ул. Каховской, голосовал мужчина средних лет. Вскоре его подобрал старенький «Фольксваген» с шашечками.

— Клиент был в изрядном подпитии, попросил отвезти его на ул. Восточную, — рассказывает таксист Игорь Мальков. — Сев в машину, он небрежно бросил на панель помятую 50-рублевую купюру. Я сказал, что сдачу дам по приезде к месту назначения.

По дороге между мужчинами завязался разговор. Пассажир представился Валерой и стал изливать шоферу душу: жена ушла, работа не устраивает, вынужден работать за три копейки лаборантом…

— Меня все так достало, шеф, если бы ты только знал! Уже даже о суициде подумываю, не могу так больше…

Мальков ответил, что это весьма глупый поступок, а в жизни все можно изменить. Однако эти слова вызвали у пассажира неожиданную реакцию. Он выхватил из кармана пиджака пистолет и стал кричать, что покончит с собой прямо в машине. Таксист не на шутку испугался. Вдавив педаль газа в пол, он мчался по названному адресу, всячески пытаясь при этом успокоить клиента. Подъехав к месту назначения, он вернул Валерию 50 рублей и попросил покинуть салон автомобиля.

Однако клиент выходить из машины не спешил. Держа в руках пистолет, стал требовать у водителя еще денег.

— У меня было всего рублей 60, они лежали в сумке на заднем сиденье, — продолжает И. Мальков. — Дуло пистолета было направлено в мою сторону, а взгляд Валерия казался озверевшим. Я понимал: если полезу за деньгами, он может расценить это так, будто хочу оказать ему сопротивление. Разговаривать было бесполезно, поэтому решил действовать быстро.

Водитель, достав ключ из замка зажигания, выбежал на улицу и стал звать на помощь. Как нельзя кстати по ул. Восточной проезжал автомобиль Советского отдела Департамента охраны МВД.

Один из милиционеров, немедля облачившись в бронежилет, бросился на поиски беглеца, второй на служебном автомобиле стал объезжать близлежащую территорию. По горячим следам они быстро выяснили, куда направился злоумышленник.

А побежал Валерий Мешковец, как выяснилось после, домой к матери. Сотрудники отдела Департамента охраны блокировали выход из квартиры и по рации попросили помощи у коллег. Вскоре по адресу прибыли ОМОН и следственно-оперативная группа.

В дверь звонить и стучать пришлось долго — открывать не спешили. Оказалось, 50-летний детина снова впал в истерику. Валерий стал говорить престарелой матери, что ему все надоело и он хочет застрелиться. Испуганная женщина незаметно отворила входную дверь и впустила правоохранителей. Поняв, что бежать больше некуда, на глазах у шокированной родительницы и милиционеров Валера вставил в рот дуло пистолета и нажал на спусковой крючок. К счастью, произошла осечка — пистолет не выстрелил.

В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину признал частично.

— Пистолет я приобрел осенью 2016 года, — пояснил Валерий. — Возвращаясь из Борисова, на трассе подобрал попутчика. В ходе разговора обмолвился, что хочу купить пистолет. Тот вызвался помочь. Так, буквально через неделю, у меня появились Beretta, 10 патронов и глушитель, которые я приобрел за 2 500 долларов.

Деньги у Валерия тогда водились: накануне он продал квартиру в центре столицы. Именно за них он купил себе внедорожник и пистолет. Ему очень хотелось жить на широкую ногу, казаться крутым, но зарплата лаборанта научно-исследовательского предприятия, увы, этого не позволяла.

Сам того не замечая, Валерий все чаще стал заглядывать на дно бутылки. Вскоре за езду подшофе получил судимость, что еще больше усугубило психологическое состояние Мешковца. Начались конфликты в семье. Уход супруги окончательно сломил Валерия.

— Обвиняемого судили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: разбой, незаконное действие в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, неисполнение приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью. По совокупности приговоров, а также путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания, полученного в апреле 2017 года, Валерий Мешковец ближайшие 5,4 года проведет в исправительной колонии усиленного режима. Там же он пройдет принудительное лечение от алкоголизма, — рассказал заместитель прокурора Советского района Антон Загоровский. — Его имущество, в том числе внедорожник, будет обращено в доход государства.