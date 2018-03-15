Хакеры взломали сайт белорусской милиции, поместив туда Лукашенко и Путина

Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта «#перехват», изменив лого на главной странице, сообщают belnovosti.by.

На картинке изображены Александр Лукашенко и Владимир Путин. Также присутствует надпись «Украинские кибер войска».

За такой взлом может грозить до двух лет лишения свободы за «несанкционированный доступ к компьютерной информации» (ч.2 ст. 349 УК РБ) или даже до 5 лет лишения свободы за «компьютерный саботаж» (ст. 351 УК). Правда, если МВД удастся вычислить взломщиков.

В ноябре 2017 года был взломан Твиттер проекта «#перехват». Тогда взломщики объявили в розыск президента России Владимира Путина.