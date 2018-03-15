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15.03.2018
Михаил Брошин
Разборки в Совбезе ООН: «За попытку убийства Скрипаля несет ответственность Россия»

Совет Безопасности ООН обсудил «дело Сергея Скрипаля», отравленного нервно-паралитическим газом в Британии.

Фото Reuters        

Предлагаем вниманию читателей наиболее важные и интересные цитаты из выступлений заместителя постпреда Великобритании при ООН Джонатана Аллена и постпреда России при ООН Василия Небензи.

Джонатан Аллен:

– У нас нет другой альтернативы, кроме как прийти к выводу, что российское государство несет ответственность за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери, а также сотрудника полиции Ника Бейли, и ставит тем самым под опасность жизнь британских граждан в Солсбери.

Это не было обычным преступлением. Это было незаконным использованием вооруженной силы – и нарушением Устава ООН, который представляет собой основу международного права.

У России давняя история убийств оппонентов, организованных государством, в том числе Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом в нашей стране 10 лет тому назад. Россия давно вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе осуществила неудачную попытку переворота в Черногории, регулярные кибератаки на другие государства или попытки повлиять на демократические процессы других стран. У России давняя история нарушений международного права, наиболее вопиющие примеры мы наблюдали в Крыму, на востоке Украины и в Грузии.

Россия демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданского населения – мы все помним рейс MH17, сбитый людьми, работавшими на Россию при помощи оружия, поставленного им Россией. Россия, своей постоянной защитой использования химического оружия [сирийским президентом] Башаром Асадом, продемонстрировала, что у нее другие стандарты в том, что касается использования этого ужасного вида вооружений.

Мы дали возможность России объяснить [произошедшее]. Но Россия отказалась это делать.

Мы уже слышали нападки и угрозы со стороны России в течение последних нескольких дней. Мы знаем, что это продолжится. Именно так ведет себя Россия каждый раз, когда ее ловят на нарушении международного права: она прибегает к отрицаниям, отвлечению внимания и угрозам. Так работает Россия.

Василий Небензя:

– Первый вопрос, который мы хотим задать – почему представители Соединенного Королевства тащат этот вопрос в Совет Безопасности, при этом игнорируя те процедуры, которым Лондон в соответствии со своими международными обязательствами обязан следовать? А именно: задействовать профильные организации, если речь идет об использовании на территории королевства химических токсических веществ.

Российская Федерация считает абсолютно неприемлемыми голословные обвинения, изложенные в обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в письме, направленном 13 марта Генеральному секретарю ООН, о якобы причастности нашей страны к применению в Солсбери отравляющих веществ. От нас ультимативно потребовали в течение 24 часов по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим.

В середине 1990-х годов западные спецслужбы вывезли на Запад ряд наших специалистов – их имена известны, а также документацию, и продолжили исследования в данном направлении, в том числе в Великобритании и Соединенных Штатах. Достигнутые в этих странах положительные результаты в создании новых классов этих веществ, которые в этих странах по каким-то причинам классифицируют под общим названием «Новичок», подтверждены и отражены в более чем 200 открытых источниках стран НАТО. Эти ссылки у нас есть, и мы готовы их предоставить.

Чтобы британские специалисты могли с уверенностью установить, что этот газ – именно «Новичок», а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что этот газ – «Новичок», у них априори есть стандарт этого вещества. Значит, есть коллекция и формула. Это самый важный момент во всей этой истории. Иными словами, если Великобритания так твердо уверена, что это газ «Новичок», она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить.

P.S. Тем временем в российские СМИ вброшена очередная умопомрачительная версия случившегося. Telegram-канал Mash сообщил о том, что его сотрудникам удалось выйти на связь с некими родственниками семьи Скрипаль. И они якобы заявили, что за отравлением бывшего разведчика и его 33-летней дочери может стоять недовольная ими женщина.

Как утверждает Mash, «Юлия Скрипаль в ближайшее время собиралась выйти замуж, но мать жениха была глубоко против свадьбы»!!!

И, вероятно, купила нервно-паралитический газ в ближайшем военторге…

«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»

 
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