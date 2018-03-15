Три полезных совета для белорусов, выбирающих итальянскую мебель

Это дорого? Мебель из массива – миф или правда? Плюс немного внутренней «кухни» и краткий справочник для покупателя, который хочет быть «в теме».

Фото italmebel.by

Итальянская мебель = дорого?

Словосочетание «итальянская мебель» в первую очередь ассоциируется с «качеством» и «традицией», а последнее автоматически приводит к мысли – «очень дорого». Двадцать-тридцать лет назад, пожалуй, итальянская мебель действительно стоила дорого для покупателя из Восточной Европы ввиду реалий того времени.

Но, идя в ногу с новыми тенденциями и технологиями, а также с ростом покупательской потребности в Восточной Европе, относительно небольшие производители мебели в течение тех же 20-ти лет превратились в крупные фабрики, а некоторые даже и в концерны. Не говоря уже о том, что появились сотни молодых фабрик, способных конкурировать с уже известными брендами.

Большие итальянские предприятия с производственной площадью более 10 000 кв.м. и складами не меньшей площади, бренд которых уже известен во всем мире, стали способны уменьшать стоимость мебели на экспорт за счет маленькой маржи, выигрывая на огромных поставках по всему миру.

Существует большое количество итальянских брендов – экстра дорогих, которые пользуются спросом на рынках с высоким уровнем жизни. Средний сегмент итальянской мебели можно назвать «pret-a-porte», то есть мебель «на каждый день», которая стала доступна для «среднего» кошелька.

Итальянская кровать одного производителя может стоить 10 тысяч евро и более, а другого – 2 тысячи и менее. В чем проявляется отличие?

В первом случае, ответ кроется в нескольких факторах: использование редких пород дерева, сусального золота, серебра, ткани из шелка, натурального бархата, дорогой натуральной кожи сложной выделки, ручная работа мастеров, выполнение изделия по индивидуальному заказу покупателя (размеры, отделка). И, конечно, имя производителя – бренд.

Кровать за 2 тысячи евро – стопроцентное серийное производство партиями, элементы которой могут быть выполнены из массива ценных пород дерева (абачи, липа, орех, черешня и т.д.) и натурального шпона. Кое-какие элементы декора могут быть выполнены вручную (к примеру, резьба, патинирование), вместо натуральной кожи будет использована эко-кожа, вместо шелка и бархата – синтетические ткани с добавлением хлопка.

Фото italmebel.by

Многие итальянские фабрики с каждым годом выпускают коллекции, которые действительно «по карману» большому количеству населения. Кроме того, создав такую, которая продалась «на ура», фабрика через год может выпустить смежную коллекцию, но с упрощенными элементами мебели.

К примеру, в коллекции есть кровать с изогнутыми царгами. Такая же кровать, но с прямыми царгами из смежной коллекции в среднем стоит на 20% дешевле.

Или же комод в первоначальной коллекции был с закругленным нижним цоколем, а в альтернативной версии – боковые панели комода соединены под 90 градусов с нижним цоколем.

Принцип такого «удешевления» на качество мебели никак не влияет. Материалы, техническое оснащение, отделка – одинаковые. Зачастую многие покупатели предпочитают именно «упрощенный вариант» не из-за стоимости, а потому что просто эстетически он нравится больше.

Фото italmebel.by

Кроме того, с использованием новых технологий производства итальянские фабрики создают ультрамодную мебель в современном стиле в достаточно низкой ценовой категории. Например, спальня из ДСП класса Е1 с двусторонним покрытием из меламина в матовой отделке под дерево вяз стоит в районе 1000 евро (кровать плюс прикроватные тумбы).

Фото italmebel.by

Мебель из массива дерева – миф или реальность?

Ответ на главный вопрос – «У вас мебель из массива?» – пожалуй, является основным критерием выбора у большинства покупателей в Беларуси. Бытует мнение, которое, безусловно, является пережитком прошлого: «качественная деревянная мебель» равно «мебель из массива».

При этом считается, что изделие должно быть выполнено 100% из массива дерева, а разумные доводы, о том, что в наше время – в век «борьбы за экологию и сохранность окружающей среды» – это абсолютно не актуально (к тому же, очень дорого), приходятся по вкусу не всем.

Фото italmebel.by

Что такое «массив дерева»? Простыми словами – это натуральный материал в виде брусков, досок, выпиленных из ствола дерева.

Итальянские производители используют массив дерева в производстве мебели – это правда, но только лишь некоторые части изделия выполняются из цельного дерева (массива). Мебель из цельного дерева – это престижно, экологично и, конечно, дорого.

Фото italmebel.by

С другой стороны, в наше время идет серьезная борьба за уменьшение вырубки лесов. Соответственно, европейские производители всевозможными способами в технологическом смысле пытаются «заменить» массив на другие древесные материалы, по своей сути являющиеся остатками обработки массива дерева (МДФ, ДСП, тамбурат, фанера). Более того, массив дерева используется в основном в производстве мебели в классическом стиле.

В Западной Европе в дизайне помещений преобладает современный стиль. «Классика» и стиль «барокко», в основном, уходит на экспорт в Восточную Европу (в том числе Беларусь), Ближний Восток и Африку.

Мебель в стиле «модерн» выполняется из тамбурата, МДФ, ДСП с покрытием из меламина (экошпон) и/или глянцевого лака. В редких случаях, используется массив дерева. Например, прикроватная тумба с использованием массива крашеного дуба стоит в два раза дороже, чем такая же тумба из ламинированных панелей ДСП.

Фото italmebel.by

Так что же такое 100% массив? К примеру, это лавка в деревне, сделанная из массивных брусков, на которой большое количество сучков и растрескавшаяся поверхность.

Или еще пример. 4-створчатый шкаф в классическом стиле длиной около 2 метров и высотой в 2,5 метра, элементы которого частично выполнены из массива дерева (карниз и нижний цоколь шкафа из массива дерева «абачи», карнизы и рамы дверей из массива ели), весит около 200 кг. Его «начинка» такова: боковые панели шкафа выполнены из МДФ с натуральным шпоном «европейской черешни» высшего сорта, панели дверей – из тамбурата, также со шпоном «черешни» снаружи, внутри – шпон ореха «танганика», задняя стенка шкафа – из ДСП со шпоном ореха «танганика». Скажем, если бы панели дверей и боковые панели, а также топ и задняя стенка шкафа были сделаны тоже из массива дерева, вес такого изделия, как и его цена, возросли бы как минимум в 1,5-2 раза!

И главный аргумент – сколько деревьев необходимо «уничтожить», чтобы получить четыре идеальных панели цельного дерева без сучков и прочих образований для дверей размером 50х230 см? Более того, дверь шкафа, полностью выполненная из массива дерева (цельного или клееных брусков), абсолютно нефункциональна: она тяжелая, плюс со временем фурнитура попросту не удержит такую дверь.

Та же история, скажем, с выдвижными ящиками комодов и прикроватных тумб, которые чаще всего выполняются из многослойного дерева. Если ящик сделать из массива дерева, то он будет закрываться со скрежетом, как «прабабушкин сервант» довоенного времени.

Фраза – «Мы продаем мебель из массива» – зачастую является мифом. И, к сожалению, таким образом продавцы вводят покупателей в заблуждение. К этому неполному соответствию действительности покупателей приучили местные производители, да и импортеры мебели. Чаще всего на вопрос клиента: «Мебель из массива?», продавцы, дабы не вдаваться в подробности, выдают изученную фразу-«заклинание»: «Конечно, все из массива» (хотя изделия выполнены лишь частично из цельного дерева).

Покупателю остается лишь надеяться на честность продавца, который обязан предоставлять полноценную информацию из каких материалов изготовлена мебель.

Немного об экологичности, качестве и надежности

Знак качества «сделано в Италии» недаром славится на весь мир. Передовые технологии по производству мебели «перешагнули» через «мебель из массива», а современное сообщество, идущее «в ногу» со временем, не высказывает «фи» на мебель в глянцевой отделке или отделке из меламина.

Хочется отметить, что все материалы, из которых производится итальянская мебель не из «массива дерева» – экологически чистый продукт, который соответствует всем нормам директив Европейского Союза, в том числе Техническому Регламенту Таможенного союза «О безопасности мебели».

В частности, это краска на воде, а не ацетоне, панели ДСП с низким выделением фармальдегида, безвредный виниловый клей и т.д. Итальянская мебель не имеет запаха, не вызывает аллергических реакций, безопасна для здоровья человека.

Качество же мебели никак не связано с понятием «массива». То есть, мебель из древесных материалов с покрытием из меламина (экошпон) и/или глянцевого/матового лака, может быть такой же качественной и с таким же сроком службы, как и мебель с использованием «массива дерева».

Важно отметить, что мебель с использованием массива дерева и натурального шпона более деликатная в использовании и достаточно «прихотливая». Как говорят итальянцы: «Натуральное дерево – живое и мягкое». В зависимости от перепадов температуры и влажности в помещении оно способно, например, «рассыхаться», образовывая трещины, также при легком механическом воздействии могут появляться вмятины и сколы. Мебельные изделия из «массива дерева» и натурального шпона покрываются воском, поэтому их поверхность достаточно уязвима: может меняться цвет из-за попадания прямых солнечных лучей, близкого расположения к источникам тепла, воздействия чистящих средств.

В свою очередь мебель из древесных материалов с покрытием из меламина (экошпон) и/или глянцевого/матового лака неприхотлива в уходе, более устойчива к механическим повреждения, не выгорает на солнце, не меняет цвет, не реагирует на влажность и не расслаивается.

Говоря о надежности мебели, важно осознавать, что в обоих случаях мебель прослужит бесконечно долгие годы, только если за ней будут правильно ухаживать и бережно относиться.

Краткий справочник для покупателей итальянской мебели

Тамбурат – плитный древесный материал, представляющий конструкцию из двух внешних панелей МДФ, ДСП и др., внутри заполненный бумажным наполнением высокой плотности, словно «соты».

Шпон – тонкий лист древесины с натуральным цветом и структурой дерева.

Меламин – синтетический прочный материал, в составе которого присутствуют бесцветные кристаллы, малорастворимые в воде.

Экошпон – многослойная техническая бумага с рисунком имитации дерева, покрытая меламином.