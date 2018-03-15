В кафе-барах убирают из меню дешевый алкоголь: «К нам заходили «реальные пацаны»

По обновленному декрету владельцы заведений вправе сами устанавливать наценку на отечественный алкоголь.

Фото: Павел Мартинчик

«Глотком свободы» окрестили бизнесмены декрет №7 о развитии предпринимательства. Стало проще начать бизнес, сократилось количество проверок, бумажек и разрешений… Правда, посетителей кафе и баров этот «глоток» не порадует. Ведь с 26 февраля декрет отменил снижение ценника на белорусский алкоголь крепостью выше 28%. Напомним, в 2015 году Минторг принял постановление, по которому наценка на водку, коньяк, виски белорусского производства не должна была превышать 60%. Теперь владельцы заведений сами решают, какую наценку делать. И легко догадаться, какой вариант они выбирают.

«Все давно ждали, когда ликвидируют этот несуразный закон»

После радостной новости владельцы заведений стали быстро убирать из меню дешевый белорусский алкоголь. Мы проверили: в кафе в центре города раньше можно было выпить 50 грамм водки примерно за рубль, сейчас она стоит 2,5 рубля, а 50 грамм белорусского коньяка или виски сейчас стоит 3,5 рубля, а раньше было 2,4.

- Мы еще не изменили меню, но работаем над этим, - рассказали нам в другом заведении. - Будем менять линейку белорусского алкоголя в сторону премиального. По старой цене 50 грамм водки стоит 1 рубль 9 копеек, цена премиальной - 2 рубля 25 копеек.

Мы поинтересовались у белорусских рестораторов, как на них сказался декрет о либерализации бизнеса.

- Очень сказался! Все давно ждали, когда ликвидируют этот несуразный закон, - признался директор одного из минских кафе, имея в виду закон об обязательном белорусском алкоголе в меню. - Сейчас мы убрали дешевую водку и белорусское вино из ассортимента. И главное, что теперь особый контингент шибко образованных граждан не может ссылаться на этот закон и требовать копеечную водку в заведении ресторанного типа. Заведения, направленные на подобную целевую аудиторию, может, и не заметили разницы. Но все серьезные заведения выдохнули с облегчением.

А то к нам периодически заходили всякие «реальные пацаны», требовали дешевую водку, писали в жалобную книгу… Сейчас, в ожидании их прихода, я распечатал и маркером выделил новые правила. Раньше самая дешевая водка у нас стоила 1 рубль за 50 мл, а теперь - 2 рубля. Приглашаем всех! Пусть рынок и конкуренция распределяют потоки гостей, а не уравниловка сверху.

«Работяги покупали дешевую водку в дорогих заведениях, а на закуску - хлеб»

На то постановление Минторга сетуют и другие владельцы.

- Мы с удовольствием переписали ценники! Сразу оговорюсь, когда мы открывались, моя принципиальная позиция была в том, что виски должен стоить дешевле водки. Я негативно к водке отношусь, - говорит владелец «Кальянной №1» Иван Муравьев. - Кальянная - это не про алкоголь, здесь другие способы релакса - чай, кальян. Помню, как замечал в дорогих заведениях работяг, которые покупали дешевую белорусскую водку, а из закусок была только хлебная тарелка… До введения этой наценки у нас не было конфликтов с гостями. Но потом стали приходить пьяные люди, которые напились в других заведениях, а потом решили кальян покурить. И когда их не пускали, сильно возмущались.

- Сейчас что изменится, как думаете?

- В этом декрете для нас самое ценное даже не наценка, а то, что заведения могут подавать коктейли в виде настоек, сами создавать рецептуру напитка и подавать. Это круто! Мы увеличим цену на алкоголь исходя из ценообразования. Но я снова постараюсь сделать так, чтобы неплохой виски был дешевле, чем водка. Раньше белорусская водка у нас стоила 2 рубля за 50 грамм, сейчас 5 рублей. Виски белорусского производства, думаю, вовсе исчезнет... Но, конечно, вопросов от клиентов типа «А где дешевая водка?» избежать не получится.