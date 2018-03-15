С четверга резко похолодает

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

15 марта ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+2°С, во второй половине дня повысится до 0..+5°С, по северо-востоку -1..-3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

16-17 марта погоду обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие с севера Европы. Резко похолодает.

16 марта в отдельных районах пройдет кратковременный снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, по северо-востоку при прояснениях -10..-13°С, максимальная днем от 0°С по югу до -7°С по северо-востоку.

17 марта ночью преимущественно по югу страны, днем в юго-восточных районах пройдет кратковременный снег, местами ожидается метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по северо-востоку -14..-17°С, максимальная днем -3..-9°С.