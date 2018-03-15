Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура

После того, как «образцовый белорусский управленец» вице-премьер Владимир Семашко поведал БТ, что считает выполнение установленного задания по темпу роста ВВП до $ 100 млрд. реальным, «БелГазета» опубликовала этот рисунок Василия Почицкого.

– Все у наших крепких хозяйственников будет пучком, независимо от BYN 1 тыс. и $ 100 млрд. Потому что люди не боятся ставить перед собой суперзадачи, даже если правильно организовать дело не получается, – пишет «БелГазета».

Вице-премьер Семашко – наш белорусский Илон Маск