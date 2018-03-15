«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»

Разборки между Великобританией и Россией набирают обороты, как и шутки в соцсетях по этому поводу. Хотя, конечно, это смех сквозь слезы.

Пользователи иронизируют как над реакцией британских властей, выславших 23 российских дипломатов в качестве ответной меры на применение нервно-паралитического газа «Новичок» для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, так и над пропагандистскими изысками россиян, обнаруживших в этом преступлении «украинский след» (об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности, бывший директор ФСБ Николай Ковалев. Никаких доказательств при этом приведено не было).

В Кремле сейчас в смятении: «Если высылка дипломатов — это и есть все ответные меры, на которые способна Великобритания, то почему мы не начали уже давно травить там всех подряд, кого захотим?!!» — Дядюшка Шу (@Shulz) 14 марта 2018 г.

Если ты живешь в России и ты малообразованный хамоватый дегенерат, не отчайвайся. Тебя могут взять ведущим в программу «Время Покажет» или вообще взять на работу в МИД. — Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) 14 марта 2018 г.

А еще Сергея Лаврова больше не будут приглашать в Британию.

От так от.

А то думали, что только дипломатов что ли вышлем? Ага, разбежались. У нас мощный ответ, а не тили-тили трали-вали.

Королева футбол смотреть тоже не приедет к вам, если че. — Сергей Д (@sd0107) 14 марта 2018 г.