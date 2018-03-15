«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»

Разборки между Великобританией и Россией набирают обороты, как и шутки в соцсетях по этому поводу. Хотя, конечно, это смех сквозь слезы.
Пользователи иронизируют как над реакцией британских властей, выславших 23 российских дипломатов в качестве ответной меры на применение нервно-паралитического газа «Новичок» для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, так и над пропагандистскими изысками россиян, обнаруживших в этом преступлении «украинский след» (об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности, бывший директор ФСБ Николай Ковалев. Никаких доказательств при этом приведено не было).
В Кремле сейчас в смятении: «Если высылка дипломатов — это и есть все ответные меры, на которые способна Великобритания, то почему мы не начали уже давно травить там всех подряд, кого захотим?!!»— Дядюшка Шу (@Shulz) 14 марта 2018 г.
Если ты живешь в России и ты малообразованный хамоватый дегенерат, не отчайвайся. Тебя могут взять ведущим в программу «Время Покажет» или вообще взять на работу в МИД.— Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) 14 марта 2018 г.
А еще Сергея Лаврова больше не будут приглашать в Британию.— Сергей Д (@sd0107) 14 марта 2018 г.
От так от.
А то думали, что только дипломатов что ли вышлем? Ага, разбежались. У нас мощный ответ, а не тили-тили трали-вали.
Королева футбол смотреть тоже не приедет к вам, если че.
Итого, судя по новостям россиСМИ: Немцова убило СБУ, Скрипаля отравило СБУ, дома в Ростове подожгло СБУ, Вороненкова застрелило СБУ.— pani Walewska (@pani_walewska) 13 марта 2018 г.
У меня вопрос к СБУ: Что вы все вокруг, да около ходите? Нельзя ли быть точнее и быстрее?