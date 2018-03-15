В Екатеринбурге зажгли факел из фекалий горожан – будут извлекать газ

14 марта на Северной аэрационной станции (САС) Екатеринбурга зажгли факел метана. Таким образом, впервые в Уральском федеральном округе получен биогаз из фекальных и сточных вод, передают «Ведомости Урал».

С его помощью уже осенью этого года начнут подогревать воду в местной котельной. Информацию об этом распространила пресс-служба екатеринбургского МУП «Водоканал».

Газ генерируют метантенки - комплекс сооружений, в котором идет сбраживание иловых остатков сточных вод. Запустили сооружения в декабре 2017 года. Они рассчитаны на переработку 10 тыс. кубов ила.

Следующие полгода сотрудники местного «Водоканала» будут изучать свойства полученного газа и проводить с ним эксперименты. Сам выработанный метан пока просто сжигают, но к концу лета его планируют использовать для отопления и электрификации станции.