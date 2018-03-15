«Беларусь неизбежно ждет присоединение к одной из соседних стран»

Процессы, происходящие в экономике и обществе, заставляют с опасением смотреть на будущее нашей страны как самостоятельного государства, считают эксперты.

Тарас: Вряд ли нас ждет процветание, которое позволит сохранить независимость

Кризис в экономике будет только нарастать, и это не только делает Беларусь неконкурентной по отношению к соседним странам, но и представляет угрозу для ее существования.

— Общая картина достаточно грустная. Та модель, которая у нас есть, сегодня никуда не вписывается, мы отстаем от всех соседей по всем параметрам, — отметил во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения историк, член Международной академии информационных технологий Анатоль Тарас. — Все понимают, что тот рост, который сейчас показывает статистика — это манипуляция, не имеющая ничего общего с реальностью.

По мнению эксперта, не спасет Беларусь и цифровая экономика, на которую сегодня делает ставку власть.

— А как же все остальные отрасли? Не может же все общество стать программистами. Все равно кто-то должен пахать землю, растить животных, в конце концов, есть люди, которым это просто неинтересно, — поясняет Анатоль Тарас. — Должны быть и другие островки, возникать новые очаги трансформации. Общество не может жить среди руин. А наше государство делает все от него зависящее, чтобы эти островки погубить прямо на стадии возникновения.

Кризис нарастает и в самом обществе. Негативные тенденции в виде роста алкоголизма, наркомании, суицидов, тому подтверждение.

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