Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В кафе-барах убирают из меню дешевый алкоголь: «К нам заходили «реальные пацаны»
С четверга резко похолодает
Лявон Вольскі выступіць 25 сакавіка ля Опернага, але толькі ў рэжыме тэлемоста
Вице-премьеру Семашко все по плечу. Карикатура
«Если ты хамоватый дегенерат, то можешь попасть на работу в МИД России»
В Екатеринбурге зажгли факел из фекалий горожан – будут извлекать газ
Падпісант першай Канстытуцыі: Беларусі варта адмовіцца ад прэзыдэнцкай формы кіраваньня
В Киеве перед президентами военный потерял шапку, Порошенко ее вернул
Белорусский язык и литература попали в тройку самых неинтересных предметов для школьников
Малишевский: «Это всё, что нужно знать о советских временах сборной Беларуси и министре охраны спорта»
Посла Литвы вызвали в МИД Беларуси в связи с инцидентом на Игналинской АЭС
У гродзенскім універсітэце стварылі гурток «НКВД». Фотафакт
Мать, подозреваемую в убийстве двухлетней дочки, отпустили из-под стражи
Украинским спортсменам запретили выступать на территории России
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
«Сейчас работник должен как мышь быть, уши поджать и быстро бегать!»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Политолог объяснил, чем сегодня «грех не воспользоваться» белорусской оппозиции
Премьер-министр Британии: за отравлением Скрипаля с высокой вероятностью стоит Россия
«Это кому это они 24 часа дают?!» Видеофакт
Российский обозреватель: «Украинцы, в отличие от нас, своих убитых на войне хоронят открыто и с почестями»
Андрей Мороз: «В 90-е мы упустили шанс сделать скачок в экономическом развитии»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Белорус-чемпион мира в боксе: «Я шел за мечтой 20 лет»
Как в Финляндии почти не осталось бездомных
Романчук: «Производство молочки для Беларуси ― это как прошутто в Италии или шампанское во Франции»
Уролог рассказал, сколько секса нужно мужчинам
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем
«Вольнасьць слова, друку, сходаў…» 100 год таму Беларусь была абвешчаная Народнай Рэспублікай
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
15.03.2018
Руслан Горбачев
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше

До физического запуска БелАЭС остался год – согласно последним планам первый энергоблок заработает в феврале 2019-го. Но есть несколько причин, по которым окончание главной стройки страны не выглядит радостным событием.

Фото atom.belta.by

Власти все еще не знают, куда будут девать энергию, вырабатываемую БелАЭС

В 2011 году Александр Лукашенко емко объяснил свою веру в целесообразность возведение атомной электростанции в Островце: «Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки».

Самое смешное, что первая причина стала неактуальной еще до запуска БелАЭС. В конце прошлого года министр энергетики Владимир Потупчик объявил, что с 2018-го Беларусь полностью отказывается от импорта электроэнергии – оказалось, ее по силам замещать собственной выработкой даже без АЭС.

Общее потребление электроэнергии в Беларуси в 2017 году составило почти 37 млрд. кВт.ч. Первая наша атомная станция собирается вырабатывать около 18 млрд. кВт.ч.

Что касается поставок на внешние рынки, то за год до запуска первого энергоблока у белорусских властей нет не то что контрактов, но вообще каких-либо договоренностей. Из-за строительства АЭС отношения с Литвой настолько испорчены, что она костьми ляжет, чтобы не допустить белорусскую электроэнергию в страны ЕС. Но и без того, никому, похоже, та и не нужна.

Чиновники лихорадочно и без успеха пытаются втюхать будущий продукт соседям. Последние новости на эту тему таковы.

В декабре министр Потупчик выразил готовность экспортировать электроэнергию в Польшу и Украину (реакции не последовало). В феврале глава государства на встрече с латвийским премьер-министром Марисом Кучинскисом заявил, что БелАЭС может «стать достоянием» этой страны Балтии (реакции не последовало).

Власти, очевидно, пребывают в растерянности. Министерство энергетики все чаще озвучивает идею, что профицит электроэнергии позволит сократить потребление газа. Выгода от такого шага в виде конкретной суммы не сообщается. Вице-премьер Владимир Семашко и вовсе озвучил выглядящую фантастической идею, что излишки энергии используют белорусские электромобили.

И, конечно, пока совсем не слышно о планах, когда же возведенный объект выйдет в плюс. Напомним, властями для строительства АЭС была открыта в России кредитная линия на 10 миллиардов долларов.  

Будущее вовсе не за атомной энергетикой

Летом прошлого года Александр Лукашенко так объяснил решение о возведении атомной станции: «Это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой — за ними будущее».

Примерно в то же время технический директор Google и известный технологический футуролог Рэй Курцвейл сделал прогноз на ближайшее будущее. Внимание: уже через десятилетие, в 2028 году солнечная энергия станет настолько дешевой и распространенной, что будет удовлетворять всей суммарной энергетической потребности человечества.

Эксперты все чаще твердят: мир переживает энергетическую революцию – первую со времен открытия атомной энергии.

Но белорусским властям не стоит унывать: они не единственные, кто отличился на этом фоне. В конце прошлого года «Росатом» начал строительство АЭС, аналогичной белорусской, в несчастной Бангладеш.

Что скрывается за стенами «образцовой» стройки БелАЭС

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:21)
Главное
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
В кафе-барах убирают из меню дешевый алкоголь: «К нам заходили «реальные пацаны»
Алексис Рен нырнула в море из инстаграма
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY