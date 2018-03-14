Румас объяснил, почему поведение ФК «Крумкачы» напоминает шантаж

Председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас ответил на вопрос журналистов о новом инвесторе клуба «Крумкачы» Ваге Мартиросяне.

Сергей Румас. Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

— Первый зампред федерации футбола Сергей Сафарьян назвал нового спонсора «Крумкачоў» пустышкой, которой клуб в очередной раз хочет прикрыться…

— Я с ним встречался, но не ставил целью этой встречи получить от него какие-то письменные гарантии того, что он будет финансировать клуб. Денис Шунто обратился ко мне с просьбой о встрече. Я никогда не отказывал ни ему, ни кому-либо другому. Я принял их, послушал и сказал, что решение будет принято в соответствии с регламентом. Я не давал ни ему, ни потенциальному инвестору никаких обещаний.

Ваге Мартиросян справа. Фото ФК «Крумкачы»

Параллельно мы собрали информацию из различных источников о предполагаемом инвесторе и не нашли каких-то подтверждений о том, что это какой-то крупный бизнес, который можно было бы как-то оценить.

— Прокомментируйте подробнее, почему решили не вносить вопрос по «Крумкачам» в повестку дня ежегодной конференции АБФФ, хотя руководители клуба выступили с ходатайством?

— Причина — чисто процедурные вопросы. Вчера поздно вечером футбольный клуб «Крумкачы» обратился в футбольный арбитраж. В соответствии с нашими уставными документами, если есть обращение в футбольный арбитраж, то ни один орган федерации не может рассматривать вопрос, чтобы не оказывать давления на арбитраж.

Если бы не было этого заявления вчера [«Крумкачоў» — в футбольный арбитраж], то сегодня вопрос был бы включен в повестку дня. Но смогла бы конференция принять какое-то решение по существу — большой вопрос. Дело в том, что у конференции нет полномочий вмешиваться в процесс лицензирования.

Повторюсь — учитывая, что было заявление клуба в футбольный арбитраж, делегаты конференции проголосовали за невключение вопроса в повестку.

— Почему федерация настолько принципиальна именно к «Крумкачам»?

— Наверное, более справедливо было бы ставить вопрос, почему федерация так часто идет на уступки «Крумкачам» и другим клубам. Я уже говорил в докладе на конференции, что мы очень много стали делать уступок. И вот эти уступки и исключения уже воспринимаются клубами как данность.

Но еще скажу, что за все время моей работы в федерации не было случаев, чтобы клуб не сдал документы на лицензирование. Более того, мы пошли на послабление, установили для футбольного клуба «Крумкачы» иной срок предоставления документов. Но и в новый срок документы не были сданы!

Далее. Футбольный клуб «Крумкачы» говорит: «Примите наши документы, и тогда мы начнем решать наши вопросы». Но извините, на мой взгляд, это уже напоминает шантаж. Если бы захотели, то, наверное, за это время как-то порешали свои вопросы, и тогда хотя бы была тема для разговора. Но 400 тысяч долларов долгов — это очень большая сумма для клуба, который не имеет ясных перспектив того, как он будет функционировать в 2018 году. Совокупность всех этих факторов не позволила принять какие-то иные решения, — сказал председатель АБФФ.

Фото Юлианна Рипинская

Напомним, 26 февраля комитет АБФФ по клубному лицензированию отказался принимать заявление клуба «Крумкачы» на получение лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси — 2018.

2 марта «Крумкачы» были лишены 2 очков за непогашение долгов перед игроками и тренерами, а 6 марта была отклонена апелляция «Крумкачоў» на решение комитета по клубному лицензированию.

12 марта один из основателей клуба Денис Шунто попросил слова на ежегодной конференции АБФФ, которая прошла 14 марта и является высшим органом Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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13 марта «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж АБФФ на решение комитета по клубному лицензированию. Оно будет рассмотрено до 20 марта.

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