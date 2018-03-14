Белорусский язык и литература попали в тройку самых неинтересных предметов для школьников

Исследовательский центр ИПМ представил результаты исследования «Особенности системы среднего образования в Беларуси», в котором обозначил болевые точки белорусской школы.

Для выявления проблем современной системы школьного образования было проведено социологическое исследование, во время которого проводились глубинные интервью с учителями и преподавателями и анкетный опрос среди молодых людей, каждый из которых окончил среднюю школу в разных регионах Беларуси не ранее чем три года назад.

По рейтингу заинтересованности в предмете на последнем месте находится белорусский язык, на первом — информатика, пишет Naviny.by.

— Тройка самых неинтересных предметов для школьников — белорусская литература, черчение, белорусский язык. По мнению экспертов, — сказала социолог Дарья Урбан, — это говорит о необходимости пересмотра программ и подходов к обучению по этим предметам. Некоторые из опрошенных высказали опасения по поводу такого низкого интереса к собственным культурным артефактам и назвали это тревожным симптомом для белорусской культуры и самосознания.