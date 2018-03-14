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Скандалы
14.03.2018
meduza.io
Ксения Собчак ушла с дебатов в слезах

Кандидат в президенты России Ксения Собчак расплакалась во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1» 14 марта.

Фрагмент трансляции, которая в прямом эфире велась на Дальний Восток, опубликован на ютьюбе.

После обращения к избирателям, на которое каждый участник дебатов получил 30 секунд, Собчак пожаловалась, что другие кандидаты не дают ей говорить.

— Друзья, почему вы перебиваете здесь только меня? — спросила она, пообещав обратиться по этому поводу в ЦИК.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев ответил, что не может повлиять на ситуацию, поскольку ему самому запрещено перебивать участников дебатов. После того, как все кандидаты закончили произносить свои 30-секундные обращения, Собчак расплакалась и ушла из студии.

—  Вот этот человек хамит здесь только мне. Вот этот человек [Жириновский] обзывает меня ***** [доступной женщиной] и грязной ведьмой на вашей программе. И вы позволяете это делать, — обратилась Собчак к Соловьеву.

Жириновский обозвал Собчак проституткой на дебатах. В ответ она облила его водой

 
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