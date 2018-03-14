Посла Литвы вызвали в МИД Беларуси в связи с инцидентом на Игналинской АЭС

Литовский дипломат был вызван 14 марта в МИД Беларуси в связи с сообщениями в СМИ об инциденте с радиоактивными материалами.

Инцидент произошел в конце декабря 2017 года в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, послу Литвы была вручена нота, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС.

«Беларусь исходит из того, что принципы транспарентности и ответственности за обеспечение культуры ядерной безопасности должны быть в равной степени применимы к любой ядерной деятельности, включая процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС», говорится в сообщении.

МИД Беларуси призвал Литву провести тщательное расследование происшествия и информировать белорусскую сторону о результатах расследования.

Ввиду непосредственной близости Игналинской АЭС к границе Беларуси белорусская сторона рассчитывает впредь на получение от литовской стороны оперативной информации обо всех инцидентах на ядерных объектах и/или с ядерными материалами, которые потенциально могут привести к радиоактивным выбросам.