Мать, подозреваемую в убийстве двухлетней дочки, отпустили из-под стражи

Ее сожитель, которого также подозревают в убийстве, находится под стражей.

Об этом сообщил «Кур'еру» официальный представитель центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

В ночь на 30 января по подозрению в убийстве, совершённом с особой жестокостью, милиция задержала 26-летнюю мать детей и её сожителя. Было возбуждено уголовное дело.

— На сегодняшний день и мать, и отчим девочки являются подозреваемыми. Сожитель до сих пор находится под стражей, а в отношении матери ребёнка избрана мера процессуального принуждения обязательства о явке. То есть, когда женщину вызовут, она обязана явиться, — рассказал Сергей Кабакович.

Результаты судмедэкспертизы о причинах смерти ребёнка пока неизвестны.

Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»

Отец детей Дмитрий Комар сообщил изданию, что о ходе следствия не знает. По его словам, детей из социально-педагогического центра забрала семья. Какая именно — мужчина не знает. Также он не знает, сможет ли видеть детей.

Оперативно узнать информацию в отделе образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома не удалось.

В полночь с 29 на 30 января в доме по улице Ленина, 9 «скорая» приехала к двухлетней девочке. Медики оказывали помощь ребёнку, но спасти её не удалось. На теле двухлетней убитой девочки насчитали более ста синяков разной давности. Причиной смерти малышки, по предварительным данным, стали отёк мозга, кровоизлияние в мозг, травматический шок. На момент задержания мать детей и её мужчина были трезвы.