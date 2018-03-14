Украинским спортсменам запретили выступать на территории России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд страны в спортивных мероприятиях на территории России.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Кроме того, чиновник призвал международные спортивные федерации не назначать каких-либо соревнований в России, где «систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта».

— Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ — в соответствии с недавно принятым законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» украинские спортсмены не будут принимать участие в соревнованиях, проходящих на территории РФ, — отметил Игорь Жданов. — Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта!