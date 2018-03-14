Савик Шустер: «В украинское общество вернулось эмоциональное состояние августа 1945-го»

«Радость после победы поутихла, а унижение и страх растут». Об этом пишет известный телеведущий и журналист Савик Шустер в своем предисловии к книге французского политолога Доминика Муази «Геополитика эмоций».

Предисловие Шустера публикует издания «ГОРДОН». Приведем его фрагмент.

«…А какое событие может стать главным для Украины в XXI веке? Это может быть Оранжевая революция, потому что после нее родилась такая же надежда, что и в 1991 году. Но она не продержалась и года.

Может, Революция достоинства, Небесная сотня? Но ведь сразу после нее началась война: волна страха и унижения топит надежду. Я бы сказал, что в общество сейчас вернулось эмоциональное состояние примерно августа 1945 года: радость после победы поутихла, а унижение и страх от голода, разрухи и репрессий только растут.

Возможно, главным эмоциональным событием XXI века станет потеря Крыма, которая стала вехой не только украинской, но и мировой истории. Независимая Украина в границах 1991 года никогда не теряла территорий, поэтому в стране пока преобладает унижение. Но теперь все зависит от того, в какое русло направят свое унижение украинцы – созидательное или разрушительное.

… В какой эпохе живет сегодня Украина? Я отвечаю так: она находится в самом непредсказуемом времени: на стыке двух эпох. 30-летняя борьба за независимость, которая переросла в войну, использует в качестве горючего эмоции XX века, а потеря Крыма извергает эмоциональное топливо нового поколения».