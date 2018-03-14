Лондон официально обвинил Россию в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ее слова передает агентство Associated Press в среду, 14 марта.

Тереза Мэй. Фото Toby Melville / Reuters

— Единственный вывод — Россия виновна в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и угрозе жизни подданных королевства в Солсбери, — заявила глава британского правительства. Она добавила, что это незаконное применение Москвой силы в отношении Лондона.

Ранее 14 марта глава британского правительства сообщила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. Она уточнила, что сотрудникам дипмиссии на сборы дается неделя. По словам Мэй, такие меры на долгие годы подорвут деятельность российской разведки в Соединенном Королевстве.

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4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Тереза Мэй выдвинула Москве ультиматум, согласно которому в течение 24 часов российская сторона должна правдоподобно объясниться по поводу инцидента. Срок ультиматума истек в 03:00 мск 14 марта.