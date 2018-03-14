Экономист разгадал секрет успеха Шеймана

Владимир Ковалкин – о лакомых кусках госсобственности, которые оказались под контролем Управделами Лукашенко.

Как заявил в эфире государственного телевидения глава Управления делами президента Беларуси Виктор Шейман, предприятия, принадлежащие этой организации, заработали в 2017 году чистую прибыль в размере 120 миллионов рублей.

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При этом, положительное сальдо внешней торговли предприятий составило внушительную сумму в 194 миллиона долларов.

С чем связаны экономические успехи предприятий Управделами, в число которых входят такие активы, как агрокомбинат «Мачулищи», Паритетбанк, предприятия «Молочный гостинец», «Беларусьторг» и другие?

– Это абсолютно ненормальная ситуация, когда наиболее прибыльные предприятия собираются под Управделами, – прокомментировал ситуацию экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. – Соответственно, вся прибыль остается там же. Это вносит искажения в рыночную экономику.

По мнению собеседника, «это ставит частные предприятия, которые работают на рынке, в абсолютно не равные условия».

– Мы понимаем, что у таких предприятий, приближенных к президенту, есть возможность договариваться, кулуарно решать проблемные вопросы. А у обычного частного бизнеса такой возможности нет, – говорит он.

Ковалкин считает, что Управделами «должно заниматься не бизнесом, а исключительно, тем, чтобы обеспечивать хозяйственную составляющую деятельности главы государства».

Экономист связывает успех предприятий системы не с тем, что в них якобы больше порядка, так как они находятся под пристальным присмотром главы государства, а с тем, что для них просто создаются более лояльные условия.

– Простой пример. Управделами управляет большим количеством недвижимости и одновременно занимается развитием сетью аптек. То есть вполне может выступать арендатором этой самой недвижимости. Понятно, что это будет происходить совсем не на рыночных условиях.

Отсюда и успехи: они связаны либо с определенными монополиями, либо с какими-то негласными преференциями, считает эксперт.

– Почему в Управделами президента попадают в основном прибыльные предприятия? Потому что есть возможность подгрести их под себя. Неприбыльные предприятия им просто неинтересны.

А вот если условный МАЗ или МТЗ оживет, улучшится конъюнктура на российском рынке, пойдут продажи – то на эти предприятия тут же обратят внимание знающие люди. И захотят ими управлять, – объясняет руководитель проекта «Кошт урада».

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