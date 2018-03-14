Лондон высылает 23 российских дипломата

В связи с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, заявила премьер-министр страны.

Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование Терезы Мэй в течение суток объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии, сообщает BBC.

Утром в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении в Солсбери в течение 10 дней после того, как получит официальный запрос.

При этом Лавров добавил, что без предъявления конкретных фактов Лондону «придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность».

В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Оно начнется в в среду вечером, сообщили в британском постпредстве.