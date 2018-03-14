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Скандалы
14.03.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
Свидетель: «Сказал нести пакет: спиртное, конфеты, колбасу, кофе»

За взятки судят подполковника из Печей.

Обвиняемый во взяточничестве подполковник Дмитрий Киселарь находится не под стражей, а под подпиской о невыезде. Свою вину он полностью признал, потерпевших в этом деле нет

Вопросы к начальнику физической подготовки 72-го учебного центра появились еще в 2016 году, за год до того, как в Печах погиб рядовой Александр Коржич.

Дмитрия Киселаря допрашивали и в январе 2017 года, и в апреле, чуть позже были проведены очные ставки. Суть обвинения сводится к следующему: при пересдаче зачета по физической культуре Киселарь открыто говорил, что это поможет сделать пакет с продуктами.

Процесс над подполковником, который уже уволен из Печей, идет в суде Борисовского района с начала марта. Все это время, с момента возбуждения уголовного дела и суда, он находится не под стражей, а под подпиской о невыезде. В среду, 14 марта, в суд был вызван последний свидетель по этому делу.

Военнослужащий Алексей Пыцень, который в 2015—2016 годах был командиром части, пришел на заседание в военной форме, следом за ним в гражданской одежде и с большой папкой в руках зашел обвиняемый во взятках подполковник. Увидев камеры, он закрыл лицо папкой. Во время допроса Алексей Пыцель рассказал: его с Киселарем связывали рабочие отношения, друзьями они не были.

— Дважды в год военнослужащие сдавали экзамен по физической подготовке, председателем комиссии был Киселарь, — рассказывает свидетель Пыцель. — В 2015 или в 2016 году ко мне обратились трое моих военнослужащих, прапорщики, с вопросом: «Можно ли исправить неудовлетворительную оценку по физической подготовке?». Я ничего не обещал, обратился к Киселарю. Он сказал с каждого собрать и принести пакет — спиртное, конфеты, колбасу, кофе.

Как поясняет свидетель, за несдачу экзамена руководство лишали премии — 80 рублей. Поэтому все были заинтересованы в том, чтобы военнослужащие сдали экзамен по физической подготовке.

— Один из моих военнослужащих не смог принести пакет, передал мне на тот момент 250 тысяч рублей. Прямо в Печах я купил бутылку коньяка «Белый аист», конфеты, кофе «Нескафе», колбасу. Договорился о встрече с Киселарем, но сам не смог прийти, поэтому вызвал лейтенанта и попросил передать пакет, — вспоминает Пыцель.

В материалах уголовного дела указано — всего к Пыцелю обращалось пять человек с вопросом: как решить вопрос с пересдачей экзамена.

— Еще до этого (случая с 3 прапорщиками — Прим. TUT.BY) один военнослужащий принес пакет с такой же начинкой и передал в спортзал, — отмечает свидетель.

— Оценки были изменены? — спрашивает прокурор.

— Да.

— А других способов решить вопрос с передачей не было?

— Нет, только этот.

Всего в уголовном деле 10 томов, на сегодняшний день в суде допрошены все 33 свидетеля. Потерпевших нет.

— Обвиняемый был допрошен в зале суда и вину признал в полном объеме, — комментирует гособвинитель Сергей Лытин.- Всего в деле фигурирует более 20 эпизодов получения взяток.

Общая сумма взяток не называется. Если вина подполковника будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
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