Растаев: «Когда-то сочувствие униженным и оскорбленным определяло форму нашей культуры. И куда что делось?»

Известный журналист делится послевкусием от обсуждений в Байнете и Рунете результатов «Оскара».

– Уже который год после церемонии «Оскара» сетевая общественность экс-совка принимается брюзжать на все лады, мол, у америкосов, что ни фильм, то про каких-нибудь униженных или увечных – богадельня какая-то, а не «Оскар»! – анонсирует свою колонку в Белгазете Дмитрий Растаев. – Любопытно, что в самих США победа картин про изгоев и маргиналов никого не удивляет, воспринимается в порядке вещей, и решения киноакадемии не ввергают публику в ступор.

Тем более, если они не идут в ущерб художественным стандартам, и картины-победители столь же великолепны, как многослойная и глубокая кинопоэма дель Торо.

То, что в традициях американского общества, в агенде деятелей американской культуры поддерживать тех, кто слаб и нуждается в защите - это замечательно, и этому можно только порадоваться. Порадоваться и позавидовать белой завистью. Ведь когда-то деятельное сочувствие униженным и оскорбленным определяло форму нашей культуры, нашей среды.

И куда что делось?