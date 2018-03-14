«Обманом пригласил к себе». В Минске раскрыли убийство 21-летней девушки

Следственный комитет опубликовал подробности жестокого преступления.

Как сообщает пресс-служба СК, следователи завершили расследование убийства девушки, тело которой нашли недалеко от улицы Васнецова осенью прошлого года – с признаками удушья.

По версии следствия, девушка, работавшая в одном из столичных банков, познакомилась с 21-летним парнем, «не имевшим постоянного источника дохода».

Спустя пять дней после знакомства, предполагаемый преступник «обманом пригласил девушку к себе» на съемный частный дом.

– Мотивом убийства стало желание юноши скрыть совершенное перед этим изнасилование, которое сопровождалось причинением побоев. Затем собирался инсценировать разбойное нападение на потерпевшую, для чего вынес тело убитой в лесопарковую зону рядом с домом и разбросал ее вещи, – сообщил представитель СК.

Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до двадцати пяти лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь.