Как теперь нельзя снимать ягодицы серфингисток

Речь о крупном плане.

Тяжелой поступью движение против харассмента идет по миру и, наконец, добралось до серфинга. Международная лига серфинга настоятельно попросила фотографов и операторов держать свои грязные объективы подальше от ягодиц участниц соревнований.

Таким образом лига решила поддержать движение #metoo, хотя от серфингисток жалоб на сексуальные домогательства не поступало.

Вот так теперь снимать спортсменок нельзя

Издание Stab Magazine сообщило, что Международная лига серфинга обратилась к операторам и фотографам с просьбой не снимать ягодицы спортсменок крупным планом во время поворотов у подножия волны и подныривания под волны. Операторы должны быть наиболее осторожны в этом деле, если ведут прямую трансляцию, потому что времени на монтаж у них в таком случае нет.

Причем запрет относится только к девушкам в бикини, спортсменок в шортах можно снимать и ближе. Также под запрет попали неуместные шутки и похотливые взгляды на коллег по цеху. Такие требования Международная лига серфинга считает своим вкладом в борьбу с сексуальными домогательствами, хотя жалоб на харассмент от серфингисток ранее не поступало.

Новость вызвала резонанс, и в комментариях развернулась настоящая баталия. Многие отнеслись к такому решению негативно, кто-то даже предположил, что это шутка:

«А они уменьшают зум, когда снимают мужчин? Это что, шутка? Женщина выступает на соревнованиях в бикини, а вы подвергаете ее цензуре? Девушек, которые выступают в шортах, будут показывать крупнее, чем девушек в бикини. Это огромный шаг назад.

Вы говорите, что девушка в бикини делает что-то постыдное и это нельзя показывать. Я думаю, что это противоречит тому, к чему вы стремитесь. Если неправильно носить бикини, запретите его, скажите женщинам, что им теперь не разрешается носить бикини, и посмотрим, к чему это приведет».

«Международная лига серфинга должна показать, насколько она прогрессивна, и заставить девушек носить буркини».

«Нет попам? Ладно, тогда верните сиськи. Ой, может, это была неуместная шутка? Идиоты».

Правда, нашлись и те, кто согласен с решением лиги:

«Да, я не хочу, чтобы мои дочери росли под давлением, требующим показывать ягодицы. На соревнованиях нужно способности показывать, а не бикини».

Несмотря на то, что лига борется за равноправие на соревнованиях, призовой денежный фонд у женщин все равно остается на 40 процентов меньше, чем у мужчин.