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Общество
14.03.2018
Салiдарнасць
МВД предупреждает белорусов о новом способе кражи денег с карточек

Мошеннический терминал отличается от обычного одной малозаметной деталью.

По информации управления «К» МВД, новый способ обмана сейчас активно распространяется в странах Европы и США. Но уже скоро может прийти и в Беларусь.

– Мошенники устанавливают специальные накладки на POS-терминалы, используемые для оплаты товаров и услуг. Устройства считывают персональные данные с магнитной полосы банковской карточки и запоминают введенный клиентом пин-код. Затем изготавливается дубликат карты, на которую записывается похищенная информация, что дает возможность снять деньги в любом банкомате, – предупреждает милиция.

Чтобы избежать кражи с банковской карточки, правоохранители советуют белорусам предпринять дополнительные меры защиты. Например, заменить карточку с магнитной полосой на более современную чиповую карту, которая лучше защищена от подделки.

Также рекомендуется установить на карту дифференцированные лимиты на снятие наличных денег, а также на покупки и расчеты в интернете.

 
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