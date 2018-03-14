Макаревич — знакомому журналисту: «Почему ты все время врешь?»

И процитировал ответ.

— Человеку, занимающемуся какой-либо мерзостью, необходимо внутреннее оправдание своей деятельности — иначе психика может не выдержать. Поэтому либо он убеждает себя в том, что его дело правое, либо (если дело это уже ни в какие ворота не лезет) — что все делают точно так же, — пишет российский музыкант Андрей Макаревич в Facebook. — Поэтому один мой знакомый журналист на вопрос «Почему ты все время врешь?» вместо того чтобы возразить: «Нет, я говорю правду!» отвечает: «А ОНИ знаешь как врут!»