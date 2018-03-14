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Комментарии
14.03.2018
Дмитрий Быков, Собеседник
Быков: «Это откровенней Геббельса»

Поэт и журналист – о пропагандистском усилении накануне президентских выборов в России: «Предвыборный лизочек».

В преддверии выборов все стараются лизнуть как можно сочнее и глубже: помните детскую песню «Мой Лизочек»?

Сейчас претворяют посыл этой песни в жизнь не для того, чтобы выбрали Путина, а для того, чтобы комфортно чувствовать себя в следующем политическом сезоне. По крайней мере в первый год – потому что потом-то личная преданность уже не спасет, будут скармливать кого попало, вне зависимости от личных заслуг. Но пока – пока каждый к выборам готовится по-своему.

Первым отстрелялся Владимир Соловьев с «Миропорядком-2018»: тут есть претензия на интеллектуальность, яйцеголовость – такую, знаете, генштабистскую, прохановскую, геополитическую, но с претензией и надуванием щек. Соловьев изо всех сил показывает, что он поддерживает серьезный разговор; что Путин высказывает мысли; что он рожает концепцию нового миропорядка – хотя в действительности он повторяет азы пропаганды, причем даже не советской, а немецкой, определенной эпохи.

Затем высказалась Меган Келли – назначенный Кремлем «наш человек в Америке», с ней Путин более откровенен, поскольку она, во-первых, красивая, а во-вторых, иностранная. Как не предпочесть ее отечественным пропагандистам, некрасивым и своим? Она работает профессиональнее, тоньше, убедительнее – то есть разоблачает Путина ровно так, чтобы ему это нравилось.

Наконец, грубее всех – как и положено – сработал Андрей Кондрашов в фильме «Путин»: эта доверительная грубоватость при задавании вопросов… типа «Дерзну спросить: а не слишком ли вы хороши для этого ужасного мира?!» Здесь все грубо: и разговоры с осчастливленными гражданами, и восторженные иностранцы, и подобострастные соратники; но это стиль такой – «Да! Плохо! Но можем себе позволить». Стилистика самого Путина – он в последнее время тоже перестал стесняться и уже не притворяется цивилизованным. Не любили вы нас беленькими – теперь полюбите черненькими. Ха-ха-ха!

Кто победил в этом соревновании? Александр Халдей, эксперт информационного агентства Rex, чьи колонки активно перепечатываются на пропутинских сайтах. Прочтите, например, его колонку «Я не дипломат и потому скажу прямо»: погуглите, не пожалеете.

Это голос позднего путинизма, грядущего шестилетия. Это уже ничем не прикрытая пропаганда войны и, более того, мирового господства. Это вам не Сталин, использовавший интернационализм хотя бы для прикрытия. Это откровенней Геббельса. В другое время его бы одернули, чтобы слишком далеко вперед не забегал, но сейчас повысят, вот увидите.

 
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