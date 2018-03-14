Индийский принц-гей обратился к соотечественникам: «Примите нас»

Первый в мире открытый гей королевских кровей распахнул двери своего дома для всех, кому в Индии угрожает тюрьма за гомосексуальность.

Наследный принц княжества Раджпипла в индийском штате Гуджарат Манвендра Сингх Гохил попал в опалу в 2006 году, после того как поведал миру о своей сексуальной ориентации. Теперь он обещает приютить гомосексуалов, лесбиянок и трансгендеров (представителей ЛГБТ-сообщества), столкнувшихся с гонениями.

«Примите нас такими, какие мы есть. Мы такие же люди, как вы», - обратился принц к соотечественникам, сообщает ВВС.