Фото дня. Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем

Актеры из культового американского сериала простились с ученым-легендой Стивеном Хокингом, который неоднократно снимался в комедии в роли самого себя.

«In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The Big Bang Theory. Thank you for inspiring us and the world» («Памяти Стивена Хокинга. Было честью быть с ним в «Теории большого взрыва». Спасибо, что вдохновил нас и весь мир», — написали создатели шоу в Facebook.

Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни у себя дома в Кембридже. Британский профессор был почти полностью парализован и говорил при помощи синтезатора речи.

Это не помешало ему изучать сложные вопросы происхождения Вселенной, в частности теорию возникновения мира и теорию черных дыр, и стать одним из самых известных и авторитетных ученых в мире.