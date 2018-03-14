Где трудятся жены топ-чиновников: Лилия Лукашенко, Ольга Кобякова, Жанна Румас и другие

Не тунеядки и не домохозяйки.

Жена премьер-министра Андрея Кобякова за последний месяц стала довольно публичным человеком. Ранее о супруге высокопоставленного чиновника было известно, что она экономист по профессии, также как и муж родилась в Москве. В браке они воспитали дочь 1985 года рождения и сына 1998 года рождения.

Фото oobsg.by

В феврале Ольга Кобякова победила в конкурсе «Женщина года Минщины — 2017» в номинации «Духовность и культура» и будет участвовать в республиканском конкурсе «Женщина года». Выходила «в свет» она и вместе с мужем — пара голосовала на выборах в местные Советы депутатов.

Что известно о трудовой деятельности Ольги Кобяковой? Нам удалось найти лишь одно ее место работы: начальник отдела контроля за исполнением биржевых сделок в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». На бирже сказали, что Кобякова уже давно у них не работает.

В последнее время жена премьер-министра много времени уделяет благотворительности. Это неудивительно. Ведь в 2016 году Ольга Кобякова стала председателем попечительского совета Белорусского детского хосписа. До этого она семь лет была сопредседателем. На базе БДХ открылось госучреждение «Республиканский клинический центр паллиативной медицинской помощи детям».

Как Кобякова находит время на все?

— Время есть на все, если захотеть — это правда. Когда человек не хочет чего-то делать, он найдет тысячу отговорок. Я думаю, нельзя жить только своими заботами. Вокруг нас живут люди — соседи, о которых мы ничего не знаем, прохожие, которых мы даже не замечаем. А ведь у них может быть большая беда, может быть и маленькая. Помогать можно по-разному. Достаточно быть внимательными, не проходить мимо и смотреть вокруг. Иногда просто поговорить, где-то открыть и придержать дверь, когда выезжает инвалидная коляска или мама с ребенком.

Помощь становится глобальной, когда мы собираемся вместе. Построить хоспис мне казалось нерешаемым вопросом. И еще раз я хочу поблагодарить всех тех, кто помог нам справиться с поставленной задачей. А теперь важна эффективная работа хосписа. Я верю, что все становится возможным, если тебя окружают неравнодушные люди. Не имеет значение уровень доходов, положение в обществе, гражданство, значение имеют доброта, отзывчивость, желание помочь, — пояснила глава попечительского совета БДХ.

Жена помощника президента по вопросам национальной безопасности Лилия Лукашенко также уделяет много внимания благотворительности и поддержке искусства. В частности, семья Виктора Лукашенко регулярно участвует в акции «Наши дети».

Что касается ее трудовой деятельности, то об этом имеется скудная информация. Известно лишь, что Лилия Лукашенко ранее «работала в концерне «Белхудожпромыслы» специалистом 1-й категории», рассказал в 2003 году Вик

тор Лукашенко в интервью газете «Комсомольская правда в Белоруссии». Спустя 7 лет появилась информация о том, что Лилия Лукашенко возглавляет представительство кипрской компании Eastleigh trading Ltd, писал «Белорусский партизан» со ссылкой на скриншот документа. Эта компания была связана с бизнесменом Владимиром Пефтиевым, патронировавшим спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». Кипрская компания занималась операциями с недвижимостью.

Несколько лет назад Лилия Лукашенко была назначена заместителем директора компании «Дана Астра».

Владельцами «Дана Астра» являются две кипрские компании — «Трайворст Лимитед» (99%) и «Родрик Лимитед» (1%). Считается, что «Дана Астра» — это головная структура бизнеса сербских братьев Каричей. Подконтрольные им компании стали в Минске крупнейшими застройщиками. Они возводят «Маяк Минска», «Минск-Мир», Vogue, Парк Челюскинцев, получили право построить бизнес-центр «БК Капитал» на Октябрьской площади. Суммарная площадь проектов составляет 4,75 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, следует из информации на сайте «Дана Холдинга».

Виктор и Лилия Лукашенко воспитывают четырех детей.

Олег Слижевский в декабре 2011 года был назначен министром юстиции. До этого уроженец Гродно проработал 7 лет начальником управления общественных объединений Минюста и председатель Республиканского трудового арбитража.

Со своей женой Юлией Слижевской имеет много общих профессиональных интересов. Она трудится советником председателя Верховного Суда.

Можно сказать, что общие интересы связали брачными узами и председателя правления Нацбанка Павла Каллаура. Еще во время учебы в Пинском учетно-кредитном техникуме (сейчас Полесский университет) он познакомился с будущей женой Ларисой. Теперь она — исполнительный директор Банка Москва-Минск, собственником которого является Нацбанк. Лариса Каллаур курирует кадровые вопросы.

Банк развития — почти на 99% принадлежит правительству Беларуси. Глава этого финансового института — бывший вице-премьер Сергей Румас — в большей степени чиновник, чем предприниматель. Со своей женой Жанной знакомы давно, потому что «жили в одном доме, учились в одной школе».

Фото Сергей Балай, TUT.BY

Супруга работает стоматологом в частном медицинском центре «Корона».

— Я люблю свою работу, люблю с людьми общаться… В ином случае я буду скучать, а значит, портить настроение мужу и детям, — говорила Жанна Румас TUT.BY осенью 2016 года.

Супруги растят четверых сыновей.

Не сидит без дела и жена первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова.

Директор компании Крис Ховард и заместитель директора Наталья Рыженкова

Рыженков окончил юридический факультет БГУ. Работал в МИД Беларуси, посольствах Беларуси в Израиле и Польше. С 2006 по 2012 год он являлся начальником управления внешней политики Администрации президента, после чего стал помощником президента по спорту и вице-президентом Национального олимпийского комитета. Белорусскую федерацию баскетбола Рыженков возглавляет до сих пор.

Наталья Рыженкова работает заместителем директора IT-компании Softeq Flash Solutions. Это центр разработки крупной корейской компании SK hynix, одного из ведущих в мире производителей цифровых устройств хранения данных.

Наталья родом из Минска, окончила биологический факультет БГУ. Пара воспитывает дочь Владиславу. Примечательно, что первым мужем Натальи Рыженковой был нынешний посол Беларуси во Франции Павел Латушко.

Недавно новым директором государственной киностудии «Беларусьфильм» назначен 47-летний Владимир Карачевский. С 2007 по 2010 год он возглавлял управление культуры Мингорисполкома. Впоследствии четыре года провел в должности заместителя министра культуры. Затем Карачевский возглавлял Театр белорусской драматургии.

В 2013 году он связал себя узами Гименея во второй раз. Супругой стала ведущая телеканала ОНТ Наталья Радина. Через год у пары родился сын.

Радина окончила Брянский педагогический университет по специальности «преподаватель русского языка и литературы». Четыре года работала на Полоцком региональном телевидении, пишет «Наша Нива». Затем перешла на ОНТ, где ведет передачу «Наше утро».

Наиболее известная и публичная супруга у министра иностранных дел Владимира Макея.

Вера Полякова в долгих представлениях не нуждается: актриса, преподаватель театрального факультета БГАИ, идейный вдохновитель и менеджер театрального проекта «ТриТформаТ».

Фото Евгений Ерчак, TUT.BY

По ее словам, муж обеспечил «надежный финансовый тыл». «Как и любому мужчине, ему хотелось, чтобы я была дома. Он надеялся: раз я так сильно его люблю, то всю себя положу на алтарь семьи. Но мне с детства удается быть везде, и никто не страдает от моего отсутствия», — утверждает Полякова.

Но договорились, что жена не вмешивается в работу министра, а муж не вмешивается в деятельность актрисы.

— Для него очень важно знать, что в моей карьере и продвижении он не участвует как чиновник. Как критик — да. Как лоббист — нет. Хотя пробивать роли в нашей профессии — дело обычное. И воспринимается это в театральной среде вполне нормально, — поясняла Полякова (цитата по агентству «Минск-новости»).