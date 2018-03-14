Самый классный кинодебют последнего времени.

Грета Гервиг дебютировала сольным режиссерским фильмом «Леди Берд» и заработала пять оскаровских номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Для киноманов-миллениалов Грета Гервиг давно стала тем, чем Марлен Дитрих была для довоенной богемы, а Анна Карина – для парижской интеллигенции 60-х: секс-символом, ролевой моделью, мечтой поэта. Успех и культурный вес Греты не простирались сильно дальше того ограниченного круга людей, что пристально следят за фильмографиями Уита Стиллмана, Ноа Баумбаха и Тодда Солондза и номинациями на Critics' Choice Movie Awards.

Но прошедшей осенью все изменилось: едва появившись на кинофестивале в Торонто, полноценный режиссерский дебют Гервиг «Леди Берд» (у нее еще есть сорежиссерский титр в совместном с Джо Сванбергом фильме «Ночи и выходные» 2008 года, но мы его засчитывать не станем) начал собирать призовой урожай, кульминацией которого оказались пять номинаций на «Оскара», включая три главные и две актерские.

Между тем «Леди Берд» – это, безусловно, кульминация стиля Гервиг-сценаристки и создательницы женских образов, которые раньше были на любителя, а теперь вдруг понравились всем. В чем же кардинальность подвижек, забросивших этот фильм на уровень успеха и признания, который оказался недосягаем для «Милой Фрэнсис» или «Госпожи Америки»? Можно выделить как минимум три момента.

Во-первых, заглавная героиня фильма – насквозь автобиографичная Леди Берд Макферсон – несет в себе все родовые черты Гервиг: острая на язык, лавирующая между комплексами и самомнением нонконформистка, легкая на подъем, тяжеловатая в общении, с тщательно лелеемым прибабахом. Главное отличие Леди Берд от предыдущих героинь Гервиг состоит в том, что играет ее уже не сама Грета, а настоящая драматическая актриса Сирша Ронан (ну и правда, Гервиг – это вам не Олег Меньшиков, подростка она бы играть не стала).

Разница оказалась фундаментальной: при всем своем неординарном таланте Грета – из тех актрис, что всегда играют самих себя и разговаривают со своей немногочисленной, но верной аудиторией на языке самоповторов и иронического автошаржа. Леди Берд, напротив, героиня из плоти и крови (и ядовитой россыпи подростковых прыщей), которая может быть какой угодно: заносчивой, придурковатой, милой, злобной, не по годам умной, распущенной. И всегда настоящей: просто потому, что Ронан умеет эту «настоящесть» играть.

Во-вторых, решив перефразировать для кино историю своего последнего школьного года, Гервиг не только предложила нам историю происхождения своей «типичной героини», но и вписала эту героиню в голливудский шаблон тинейджерской драмы с первой влюбленностью, первым косяком, дурацким выпускным, девичьими обидами, отверженностью и попытками вписаться. И еще шире – в богатый на традиции литературный жанр «драмы взросления», который всегда – пронзительная, полная мытарств и сомнений эпопея последних шагов детства, незаметно переходящих в первые шаги взрослости.

Именно «взрослость» фильма и кажется третьей причиной его успеха. До «Леди Берд» Гервиг утруждала себя созданием образов своих ровесников, и только в этом фильме, впервые в своей карьере сценаристки, написала живые и объемные возрастные роли родителей героини. Шикарная работа Лори Меткалф (которая тоже получила оскаровскую номинацию) и Трейси Леттса насыщает картину Гервиг глубиной человеческого содержания, которой в ее предыдущих фильмах просто неоткуда было взяться.

Это совсем другая оптика взгляда на реальность собственнной жизни: недаром Гервиг инструктировала оператора Сэма Леви, что фильм должен «выглядеть как воспоминание». Иногда даже кажется, что начинающий режиссер переборщила со «зрелостью»: так, примирительный телефонный звонок едва покинувшей родительский дом Леди Берд кажется драматургически преждевременным.

Под занавес: уже сбежавшая из родного, нежно ненавидимого Сакраменто в Нью-Йорк, на студенческой попойке главная героиня просит нового приятеля называть ее настоящим именем – Кристина. Путь к самоосознанию счастливо завершился.