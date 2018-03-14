«Это кому это они 24 часа дают?!» Видеофакт

Захаровой стало понятно, почему Путин уделил значительную часть послания федеральному собранию описанию новейшего вооружения.

Официальный представитель МИД РФ назвала неприемлемым ультиматум английского правительства к России. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Москвы дать ответы на вопросы, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Мария Захарова выступила с резкой критикой позиции англичан в эфире «России 1», отмечает Эхо Москвы.

Такие требования говорят о низкой квалификации сотрудников британского МИДа, — сказала Захарова. Она также отметила, что после требований британского правительства ей стало понятно, зачем президент Владимир Путин уделил значительную часть послания федеральному собранию описанию новейшего вооружения.

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