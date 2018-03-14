Латынина: «Кремль желает, чтобы место России было не у параши — а на лучшей шконке»

Кокаин, ядерные боеголовки и «Новичок» в качестве инструментов внешней политики — еще недавно это было монополией Северной Кореи.

В Великобритании совершен теракт с применением нервно-паралитического вещества «Новичок», разработанного в СССР в конце 80-х. Российский перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь — в коме; полицейский, оказавший им первую помощь, — в больнице; всего, так или иначе, пострадал 21 человек.

У этой новости есть один медийный «плюс» — она совершенно вытеснила из повестки дня предыдущую новость — о перевозке кокаина российской дипломатической почтой в промышленных масштабах. Вообще нельзя не заметить, что кокаин и нервно-паралитические вещества в качестве инструментов внешней политики еще недавно были монополией Северной Кореи. Замечательный образец для подражания!

Англичане в шоке. Премьер Тереза Мэй расценила отравление Скрипалей как акт военной агрессии против ее страны и дала России срок до полуночи среды, чтобы ответить на обвинение, а глава МИД Борис Джонсон пообещал, что англичане не приедут на мундиаль.

Российская реакция тоже понятна. «Во-первых, так будет с каждым, кто нам изменит, во-вторых, это сделали наши враги»

Такому типу реакции мы научились у самых передовых представителей человечества — это типичная парадигма исламских фундаменталистов. Во-первых, объявить США джихад. Во-вторых, после того как самолеты врезались в башни-близнецы, заявить, что это сделали проклятые евреи, чтобы скомпрометировать мирный ислам.

Это абсолютно параноидальная картина мира, которая позволяет агрессору ощущать себя жертвой и обессмысливает любую попытку переговоров.

Переговоры можно ведь вести со всеми: с врагами, с друзьями, с агрессорами. Однако бессмысленно вести переговоры с людьми, которые устроили масштабный теракт и требуют после этого, чтобы зарвавшиеся пострадавшие извинились за свои наглые и необоснованные обвинения.

Так что — почвы для переговоров нет.

Для нас же, внутри России, важными являются несколько другие вопросы.

И самый главный из них — а дочь-то за что? Ее приговорили по какой статье? Член семьи изменника родины?

Второй вопрос: нельзя ли было сделать то же самое, но почище? Если не было задачи привести англичан в шок, то нельзя ли было обойтись без двадцати одного пострадавшего? Интересно, руководство наших 007 считает происшедшее удачей или провалом — медали дают или выговоры зачитывают?

И третье, самое неприятное. Сергей Скрипаль — безусловно, изменник. Более того — он человек, который изменил присяге. И не из каких-то идейных соображений. Это не Пеньковский, который боролся против «империи зла». Это не Виктор Суворов, который ушел на Запад из-за сверхидеи, из-за гениального «Ледокола» (и кто знает Суворова, тот в курсе, как он ужасно мучился из-за своей эмиграции).

Скрипаль — это человек, который в 1995 году, когда все развалилось, решил вместо «красной ртути» торгануть Родиной. Какие уж он там тайны напродавал (кто возит кокаин, а кто «красную ртуть») — неважно. Даже если эти тайны были ничтожны, дела это не меняет. Спецслужбы не любят тех, кто предает корпорацию. Из той же МИ-6 сбежал Ричард Томлинсон и написал об этом книжку — убить его англичане, конечно, не убили, но кровь попортили, и были совершенно правы.

Проблема же в том, что Скрипаль за это отсидел. Его поймали и посадили на 13 лет. Это значит, что Родина оценила нанесенный ей ущерб невысоко.

После этого она обменяла его в составе четырех других шпионов, включая сотрудника института США и Канады Игоря Сутягина, который писал отчеты о тактико-технических характеристиках российских ВМС для несуществующих людей, действовавших от лица липовой «инвестиционной» фирмы, и почему-то для того, чтобы передать эти отчеты загадочным инвестиционным банкирам, интересующимся исключительно боеголовками и самолетами, выезжал за границу и лично встречался с ними в отелях.

Простите, но я правильно понимаю: если Скрипаля поменяли, то значит, вопрос был закрыт? Извините за цинизм, но если ущерб, нанесенный им, был столь неприемлем, почему ему дали всего 13 лет? Зачем поменяли? Как бы мы, к примеру, отнеслись, если бы США попытались на территории России ликвидировать кого-то из тех десятерых клоунов, на которых поменяли Скрипаля и Ко?

Этот ежегодный пересмотр правил игры и есть самое печальное для граждан России.

Только что пропагандист Дмитрий Киселев опубликовал перед выборами свой фильм «Путин», в котором президент произносит показательную фразу. Он утверждает, что России после развала СССР Запад сказал: «Ваше место у параши». Вот, по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после развала Советского Союза способ поведения в отношении России. Нам пытаются показать, где наше место, а нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса».

Это чрезвычайно откровенное описание того, как Кремль воспринимает мир и как желает, чтобы место России было не у параши — а на лучшей шконке. Как у пахана.

В Кремле искренне не понимают, что открытый мир живет не в тюрьме. Он живет в постиндустриальной эпохе. Он изобретает лекарства от рака и строит ракеты для полета на Марс. И появление в этом мире агрессивных людей в наколках и с нервно-паралитической заточкой в руках действительно повергает в шок. Они не знают, как реагировать — что на исламистов, что на Россию.

Мы хотим занять главную шконку, и очень возможно, что мы ее займем. А открытый мир полетит на Марс.