Количество компаний в Парке высоких технологий выросло на 25%

В том числе резидентом белорусской экономической зоны стала дочерняя компания российского гиганта Mail.ru Group.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на адвоката Дениса Алейникова, который подтвердил, что один из новичков ПВТ – компания «Игро Тэк» является белорусским центром разработки игровых проектов компании Mail.Ru Group.

Российский интернет-гигант, частично принадлежащий бизнесмену Юрию Мильнеру, владеет многими популярными интернет-ресурсами – в частности, социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Интересно, что всего с момента подписания декрета о развитии цифровой экономики количество компаний в Парке увеличилось на четверть – до 238.

Всего по данным за 2017 год белорусские айтишники экспортировали услуг на сумму более 1 миллиарда долларов и создали 5160 новых рабочих мест.