Транспортный коллапс или наведение порядка?

Заслуженный юрист Беларуси Валерий Фадеев дал оценку кризису с маршрутками.

Экс-заместитель председателя Конституционного суда, ушедший в отставку после референдума 1996 года, пишет в еженедельнике «Белорусы и рынок»:

«Вступление в силу нового порядка пассажирских перевозок многие СМИ охарактеризовали как транспортный коллапс. К этому привело, возможно, правильное, но непроработанное и непродуманное решение регулятора.

Проблема возникла в связи с тем, что теперь к «маршрутчикам» предъявляются требования как к пассажирским перевозкам в регулярном сообщении. Это значит, что водитель должен работать на маршруте, определенном в договоре об организации автомобильных перевозок в регулярном сообщении, а также составлять паспорт маршрута установленной формы.

Как следует из имеющейся информации, такие требования и стали причиной того, что большинство частных перевозчиков не вышли на работу. Думаю, со временем стороны этого конфликта договорятся и проблема решится, однако это слабое утешение для граждан, планы которых сорвались из-за того, что проблему не удалось предупредить. Виноваты, на мой взгляд, как госорганы, так и представители бизнеса.

Специалисты отрасли, с которыми удалось обсудить тему недели, пояснили, что государство вмешалось в сферу пассажирских перевозок не с бухты-барахты, а потому, что там действительно сложилась негативная практика: пользуясь отсутствием надлежащего регулирования, некоторые фирмы и ИП под видом нерегулярных перевозок стали выполнять по сути регулярные, причем действовать по собственному усмотрению и с нарушением правил конкуренции. Например, они перехватывали пассажиров, дожидавшихся, например, регулярного автобуса, подъезжая к остановочному пункту за несколько минут до его приезда и демпингуя ценами на билеты.

Стремление государства в лице Минтранса навести порядок в целом понятно. Однако, похоже, далеко не все было продумано, и сегодня стоящие на приколе перевозчики правы в том, что их бизнес несет потери. Самое главное — страдают пассажиры. Вероятно, вводя новые нормы, нужно было все-таки предусмотреть некий переходный период и не доводить ситуацию до того, что граждане просто не смогут добраться из точки А в точку Б в пределах страны.

Те, кто работал добросовестно и законно, известны властям. Транспортная инспекция должна была знать «героев» и действовать решительно. Поэтому для добросовестных перевозчиков следует создать максимально упрощенные условия продолжения деятельности, причем решить все нужно незамедлительно.

Конечно, нельзя снимать вину и с перевозчиков. Они знали о новых правилах заранее, но молчали в надежде на пресловутый авось. С момента принятия документа и до его вступления в силу прошло полгода. Нужно было стучаться во все двери, призывать на помощь граждан, которые сегодня превратились в пострадавших.

Впрочем, оправдать перевозчиков все равно легче. Они могли просто решить, что не будут работать в новых условиях и не будут никуда обращаться.

Гораздо труднее найти оправдание для регулятора: он должен был подумать и просчитать, что будет после того, как новые правила вступят в силу. Мы уже несколько лет твердим, что в белорусскую практику нужно внедрять оценку регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных правовых актов на условия осуществления предпринимательской деятельности, однако воз и ныне там. В то же время очевидно, что, если бы подобная оценка была проведена, сложившейся сегодня ситуации не было бы.

Не могу не согласиться с теми перевозчиками, которые утверждают, что кое-кто из госорганов, прежде всего местные исполкомы, пытается использовать ситуацию для устранения (ограничения) конкуренции и улучшения условий работы «своих» перевозчиков. Думаю, это недальновидная политика. Кстати, в данной сфере можно было бы активно использовать соглашения о государственно-частном партнерстве, благо есть специальный закон, который в силу ряда причин пока работает слабо.

Конечно, государство имеет право и обязано регулировать общественные отношения в различных сферах, но бесспорно и то, что это регулирование не должно висеть камнем на шее бизнеса и падать на голову потребителю, как снежный ком».