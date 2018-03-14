Транспортный коллапс или наведение порядка?

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Меркель стала канцлером в четвертый раз
МВД предупреждает белорусов о новом способе кражи денег с карточек
Макаревич — знакомому журналисту: «Почему ты все время врешь?»
Индийский принц-гей обратился к соотечественникам: «Примите нас»
Фото дня. Герои «Теории большого взрыва» попрощались с вдохновителем
«Это кому это они 24 часа дают?!» Видеофакт
Количество компаний в Парке высоких технологий выросло на 25%
Обложка дня. «Шнуровы культурно отдохнули»
Берасьцейскі гарвыканкам дазволіў фэст «100 год БНР»
Умер величайший ученый Стивен Хокинг, которого врачи «похоронили» полвека назад
Каких уступок после переизбрания Путин потребует от Лукашенко?
В Великобритании умер соратник Березовского. На теле найдены следы удушения
Представителя швейцарской компании подозревают в хищении средств Слуцкого мясокомбината
Разработчик яда «Новичок» обвинил Россию в отравлении Скрипаля
Российский бизнесмен принес извинения за сорванный футбольный матч в Греции
В Ляховичах судили мужчину, который заказал заражение ВИЧ-инфекцией своей бывшей жены
Цифра дня. Шейман похвалился Лукашенко, на какую сумму наторговал тракторами
Милиция рассказала про неудавшийся секс 80-летнего пенсионера и трех «смуглых коробейниц»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
Солигорск прощается с погибшими шахтерами
Расследование Навального про дворец, на который запрещено смотреть
Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку
Бацька бросил вызов системе. Карикатура

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как в Финляндии почти не осталось бездомных
Романчук: «Производство молочки для Беларуси ― это как прошутто в Италии или шампанское во Франции»
Уролог рассказал, сколько секса нужно мужчинам
Стрижак разложил по пунктам, почему Баранович не будет признан политзаключенным
Солонин: «Грозить Америке – дело милое, духоподъемное и совершенно безопасное»
Латынина: «Госдума превратилась в гарем Путина»
Азаренко вернулась. И как!
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
Невзоров объяснил, почему Вайнштейну «можно», а депутату Слуцкому «нельзя»
Ну и ну! Целый концерн и два министерства озаботились карманами на школьной форме
«Папа маму любил, но очень ревновал»
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»
Прощание с СССР и интернет: что меняет смена поколений
ФК «Крумкачы»: «Нам вынесен смертный приговор»
Растаев: «Московский таракан говорит «предатели», а минский «здраднiкi»
Антигерой недели в Рунете. Депутат Слуцкий как образ российского депутата
Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Як выглядае памятны камень у гонар братоў Луцкевічаў
«Вольнасьць слова, друку, сходаў…» 100 год таму Беларусь была абвешчаная Народнай Рэспублікай
«Нам билбордов не хватит спрашивать»
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
Жанчыны, якія звязалі свой лёс з БНР
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
14.03.2018
Транспортный коллапс или наведение порядка?

Заслуженный юрист Беларуси Валерий Фадеев дал оценку кризису с маршрутками.

Экс-заместитель председателя Конституционного суда, ушедший в отставку после референдума 1996 года, пишет в еженедельнике «Белорусы и рынок»:

«Вступление в силу нового порядка пассажирских перевозок многие СМИ охарактеризовали как транспортный коллапс. К этому привело, возможно, правильное, но непроработанное и непродуманное решение регулятора.

Проблема возникла в связи с тем, что теперь к «маршрутчикам» предъявляются требования как к пассажирским перевозкам в регулярном сообщении. Это значит, что водитель должен работать на маршруте, определенном в договоре об организации автомобильных перевозок в регулярном сообщении, а также составлять паспорт маршрута установленной формы.

Как следует из имеющейся информации, такие требования и стали причиной того, что большинство частных перевозчиков не вышли на работу. Думаю, со временем стороны этого конфликта договорятся и проблема решится, однако это слабое утешение для граждан, планы которых сорвались из-за того, что проблему не удалось предупредить. Виноваты, на мой взгляд, как госорганы, так и представители бизнеса.

Специалисты отрасли, с которыми удалось обсудить тему недели, пояснили, что государство вмешалось в сферу пассажирских перевозок не с бухты-барахты, а потому, что там действительно сложилась негативная практика: пользуясь отсутствием надлежащего регулирования, некоторые фирмы и ИП под видом нерегулярных перевозок стали выполнять по сути регулярные, причем действовать по собственному усмотрению и с нарушением правил конкуренции. Например, они перехватывали пассажиров, дожидавшихся, например, регулярного автобуса, подъезжая к остановочному пункту за несколько минут до его приезда и демпингуя ценами на билеты.

Стремление государства в лице Минтранса навести порядок в целом понятно. Однако, похоже, далеко не все было продумано, и сегодня стоящие на приколе перевозчики правы в том, что их бизнес несет потери. Самое главное — страдают пассажиры. Вероятно, вводя новые нормы, нужно было все-таки предусмотреть некий переходный период и не доводить ситуацию до того, что граждане просто не смогут добраться из точки А в точку Б в пределах страны.

Те, кто работал добросовестно и законно, известны властям. Транспортная инспекция должна была знать «героев» и действовать решительно. Поэтому для добросовестных перевозчиков следует создать максимально упрощенные условия продолжения деятельности, причем решить все нужно незамедлительно.

Конечно, нельзя снимать вину и с перевозчиков. Они знали о новых правилах заранее, но молчали в надежде на пресловутый авось. С момента принятия документа и до его вступления в силу прошло полгода. Нужно было стучаться во все двери, призывать на помощь граждан, которые сегодня превратились в пострадавших.

Впрочем, оправдать перевозчиков все равно легче. Они могли просто решить, что не будут работать в новых условиях и не будут никуда обращаться.

Гораздо труднее найти оправдание для регулятора: он должен был подумать и просчитать, что будет после того, как новые правила вступят в силу. Мы уже несколько лет твердим, что в белорусскую практику нужно внедрять оценку регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных правовых актов на условия осуществления предпринимательской деятельности, однако воз и ныне там. В то же время очевидно, что, если бы подобная оценка была проведена, сложившейся сегодня ситуации не было бы.

Не могу не согласиться с теми перевозчиками, которые утверждают, что кое-кто из госорганов, прежде всего местные исполкомы, пытается использовать ситуацию для устранения (ограничения) конкуренции и улучшения условий работы «своих» перевозчиков. Думаю, это недальновидная политика. Кстати, в данной сфере можно было бы активно использовать соглашения о государственно-частном партнерстве, благо есть специальный закон, который в силу ряда причин пока работает слабо.

Конечно, государство имеет право и обязано регулировать общественные отношения в различных сферах, но бесспорно и то, что это регулирование не должно висеть камнем на шее бизнеса и падать на голову потребителю, как снежный ком».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:9)
Главное
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Латынина: «Кремль желает, чтобы место России было не у параши — а на лучшей шконке»
Умер величайший ученый Стивен Хокинг, которого врачи «похоронили» полвека назад
Судья: «В уставе предусмотрены удары портупеей, «джамбо» или «финский лыжник»?
Транспортный коллапс или наведение порядка?
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY