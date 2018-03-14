Умер величайший ученый Стивен Хокинг, которого врачи «похоронили» полвека назад

Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни у себя дома в Кембридже.

Британский профессор был почти полностью парализован и говорил при помощи синтезатора речи. Это не помешало ему изучать сложные вопросы происхождения Вселенной, в частности теорию возникновения мира и теорию черных дыр, и стать одним из самых известных и авторитетных ученых в мире.

Врачи диагностировали у Хокинга боковой амиотрофический склероз в 1963 году, напоминает Би-Би-Си. Тогда они утверждали, что жить 21-летнему юноше осталось два с половиной года.

Болезнь быстро прогрессировала, в связи с чем ученому пришлось пользоваться инвалидной коляской. В 1985 году ученый заболел тяжелой формой воспаления легких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, и Хокинг утратил способность говорить.

Изначальные прогнозы врачей не оправдались: ученый продолжил научную работу, женился (дважды!) и стал отцом троих детей.

Будучи парализованным, Хокинг вел активную жизнь – занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютера c синтезатором речи, специально сконструированного для него компанией Intel.

В 2007-м физик, всю жизнь мечтавший испытать состояние невесомости, совершил полет над Атлантикой на специально сконструированном самолете. В 2009-м он планировал отправиться в космос, однако полет не состоялся. Зато в том году президент США Барак Обама наградил Стивена Хокинга медалью Свободы – одной из двух высших американских наград.

Выдающийся физик является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.