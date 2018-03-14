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Политика
14.03.2018
Сергей Пискун, Завтра твоей страны
Каких уступок после переизбрания Путин потребует от Лукашенко?

Что ждет белорусско-российские отношения после проведения 18 марта президентских выборов в РФ?

В том, что Владимир Путин будет избран на четвертый срок, эксперты не сомневаются. Но как он будет дальше строить диалог с Александром Лукашенко?

Старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Денис Мельянцов отмечает, что, как правило, накануне выборов российское руководство всячески старается продемонстрировать наличие союзников. Вот почему этот период в белорусско-российских отношениях обычно проходит без громких скандалов.

На сей раз разразилась «молочная война», но даже с учетом ее в последние полгода по сравнению с предыдущим периодом в целом господствовало затишье.

А вот после выборов у Москвы исчезнет необходимость демонстрировать наличие союзников. В этот период обычно всплывают прежние конфликтные вопросы.

– Вполне возможно, что в ближайшие пару месяцев мы будем наблюдать актуализацию тех проблем, которые существуют в белорусско-российских отношениях, – прогнозирует Денис Мельянцов.

Среди острых вопросов – введение единой визы, перевод транзита нефтепродуктов через российские порты, размещение на территории Беларуси российских военных баз и другое.

Вместе с тем Мельянцов отмечает, что по большому счету ни белорусские, ни российские выборы кардинально не влияют на состояние двусторонних отношений. Поэтому не стоит ждать изменения общей повестки дня.

Продолжение экспертного мнения, а также комментария политического обозревателя Александра Класковского читайте здесь

 
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