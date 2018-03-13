«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»

Ярослав Романчук написал в Фейсбуке о том, как номенклатурные кормушки стали узаконенной альтернативой взяткам.

Рисунок Васи Ложкина

«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Реально. Ничего не боятся. Ни людей, ни Бога, ни даже Лукашенко. Они без тормозов пользуются своим ненасытным правом интерпретировать Закон, превращая его в дышло. Они превратили страну в сотни больших и малых кормушек. Корм – из карманов налогоплательщиков и общественная собственность.

Каждая государственная структура регистрирует себе маленькую монополию – и начинает косить бабло. Плевать на приказ Лукашенко раскрепощать бизнес. Пофигу заявленный курс на снижение регуляторных издержек. До лампады установка на привлечение инвесторов. Начхать на требование Лукашенко прекратить плодить чиновничьи посреднические структуры.

Проклятием делового климата страны, непреодолимым препятствием для обеспечения быстрого экономического роста являются созданные министерствами республиканские унитарные предприятия (РУПы). VIP-чиновники так встроили их в систему экономических решений, что без них – никуда.

Плати монопольную мзду – и чиновники-коммерсанты уже на свой вкус распорядятся деньгами. В таких структурах зарплаты + премиальные + бонусы в разы выше, чем зарплаты депутатов и даже министров. Вот классические чиновничьи кормушки во всей их гнусной красе. Об этом прекрасно написал Сергей Сацук в «Ежедневнике». Причём бизнесом занимаются те, кто по определению должен следить за законностью, развивать конкурентный частный бизнес.

«Ограбили бизнес в «шервудсксом лесу», продали, раздерибанили — и снова вышли на большую дорогу за новым конфискатом»

Первый случай — Министерство юстиции (министр – Слижевский Олег Леонидович) создало Республиканское государственное предприятие «Белюробеспечение». Его генеральным директором является Кадышев Александр Васильевич. Коммерческая рука Минюста зарабатывает деньги составлением бизнес планов, продаже арестованного имущества, оценкой имущества, Разработка и сопровождение автоматизированных информационных систем (ресурсов), Web-сайтов организаций, выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг любой сложности, бухуслуги.

Сам Минюст деньги не имеет права зарабатывать, а хочется полакомиться хозрасчётом. Вот Минюст и создал коммерческую организацию для оценки и продажи арестованного имущества. Это основной вид деятельности.

Вдумайтесь только. Государство конфискует имущество (грузы, активы) и специально создало коммерческую структуру, которая всё это оценивает и продаёт. Этот чиновничий посредником продаёт конфискованное добро и должен направлять деньги в бюджет. За свои услуги «Белюробеспечение» себе оставляет до 20% суммы, полученной от продажи чужого добра. До 20 процентов присваивает себе посредник! Тот самый, которого создал и которым управляет Минюст.

Потом конфискованных товаров в Беларуси, к сожалению, огромный. Вот так чиновники на ровном месте создали прекрасную кормушку. Конфликт интересов просто кричащий. При этом распорядители чужого создали следующую систему стимулов: выгодно конфисковывать и продавать, а потом в качестве комиссионных (маркетинговых) претендовать на часть денег «Белюробеспечение». И никаких тебе взяток и откатов. Всё законно. Ограбили бизнес в «шервудсксом лесу», продали, раздерибанили – и снова вышли на большую дорогу за новым конфискатом.

Интересно, министр Олег Слижевский Олег слышал о приказе Лукашенко ликвидировать конфликт интересов в органах госуправления? Министерство юстиции как оператор конфиската – это цинизм в особо крупных размерах. Трудно придумать более эффективного способа разрушения репутации Беларуси в глазах инвестора.

«Объявление в реестре сведений о банкротстве для конкурсных управляющих стоит 100 рублей. Вот это ценообразование!»

Второй случай — Министерства экономики и созданное им РУП «Информационный центр РБ». Министр экономики – Зиновский Владимир Иванович. Директор этой коммерческой структуры Минэкономики – Давыдов Александр Викторович.

Министерство, которое публично выступает за развитие предпринимательства, за расширение сферы честных, рыночных отношений, тоже согрешило поддалось соблазну на ровном месте зарабатывать себе на карман. Вот есть реестр сведений о банкротстве. Каждое объявление в этом реестре для конкурсных управляющих стоит 100 рублей. Объявление! Всего пару строчек – и $ 50 баксов! Вот это ценообразование. Вот это структура издержек. А что, монополия, что хочу, то и ворочу. Обойти РУП «Информационный центр РБ». Помимо организационного сопровождения Единого государственного реестра сведений о банкротстве, данная структура производит следующие услуги:

- даёт справки об отсутствии (наличии) сведений о субъекте хозяйствования (должнике) в ЕГРСБ (в том числе для участия в тендерах на территории РФ);

- электронная рассылка всех изменений по текущим делам должников из ЕГРСБ;

- оказание услуги по мониторингу нахождения контрагентов заказчика в ЕГРСБ;

- размещение рекламных баннеров на сайте bankrot.gov.by.

- проводит семинары.

Ещё РУП «Информационный центр РБ» продаёт имущества предприятий-банкротов. Чтобы создать спрос и обеспечить безбедную жизнь своей коммерческой структуре, Департамент по санации и банкротству «Минэкономики разослал по всем судам и конкурсным управляющим письмо, в котором рекомендовал для реализации имущества предприятий-банкротов обращаться именно в «Информационный центр Министерства экономики РБ», как пишет Сергей Сацук. Это рекомендации из серии «хочешь жить, лучше не отказывайся». И здесь чиновники ведут себя, как «романтики с большой дороги». РУП продаёт имущество за 3% от суммы его реализации. Кушать очень хочется руководителям Минэкономики и их ставленникам из «Информационного центра РБ». На рынке есть частные компании, которые ту же работу могут сделать в шесть (!) раз дешевле.

Минэкономики с удовольствием рассуждает на темы развития предпринимательства, вот только бы его коммерческую кормушку никто не тронул. И зарплату можно официально не повышать. Установил тёплые отношения с РУПом – и порядок щедрый поток материальных и нематериальных благ.

«Чиновники ввели такую циничную схему, что деньги от продажи попадают не на счёт предприятия, а сразу им»

Третий случай — Государственный комитета по имуществу. Председатель — Гаев Андрей Анатольевич. Этому «хозяйственнику» пришла в голову идея создать единого оператора по реализации недвижимого имущества хозяйственных обществ с долей государства выше 50%. Сказано – сделано. Встречайте, РУП «Институт недвижимости и оценки» во всей красе. Вот так чиновники создали себе коммерческую структуру, которая консультирует, оценивает, преобразует предприятия в ОАО, занимается обследованием зданий, проводит аукционы — в общем, добро пожаловать в номенклатурный бизнес, от услуг которого трудно отказаться.

Эксклюзивно, только через РУП «Институт недвижимости и оценки» госпредприятия обязаны продавать свою недвижимость. Вы думаете бесплатно? Наивные. Ценник услуг заставляет вздрогнуть даже видавших виды участников рынка. До введения монополии коммерческой структуры ГКИ расходы по оценке недвижимости, организации аукционов по ее продаже составляли 3 – 5% от стоимости объекта. Забудьте про такие рыночные мелочи.

Вознаграждение Института недвижимости и оценки – 17%! вынь да положь. Просто зашкаливающая жадность распорядителей чужого. Чтобы владельцы зданий – те же госпредприятия – не имели шансов не платить «коллегия Госкомимущества решила, что вознаграждение будет уплачивать владелец здания, причем, фактически в первоочередном (!!!) порядке благодаря договору поручения, по которому РУП будет действовать как Поверенный», констатирует Сергей Сацук. Чиновники ввели такую циничную схему, что деньги от продажи попадают не на счёт предприятия, а сразу им. Вот тут-то номенклатурные коммерсанты свою долю и получают. Плевать на бюджет, работников предприятий и кредиторов – расступись, дорогу его «высочеству» номенклатурному монополисту.

Вот почему VIP-номенклатура тормозит создание в Беларуси благоприятного делового климата

РУПы «Белюробеспечение», «Информационный центр РБ» и «Институт недвижимости и оценки» необходимо ликвидировать. Эти и другие коммерческие структуры, которые создают министерства для продажи коммерческим организациям услуг. Сам факт их существования душит конкуренцию, создаёт порочную мотивацию чиновникам, разрушает рынок услуг, который на 100 процентов должен быть частным.

Коммерческая деятельность министерств и исполкомов – вот почему VIP-номенклатура тормозит создание в Беларуси благоприятного делового климата, резкого роста частного сектора и создания условия равной, открытой, честной конкуренции. Сегодняшняя система доминации госпредприятий – это кормушка для чиновников-посредников, которые умудрились встроиться в потоки финансов и активов для своей шкурной выгоды.

Если Александр Лукашенко реально хочет полноценной реализации Декрета № 7 и пакета документов по раскрепощению предпринимательству, Декрета № 8, он обязан прекратить коммерческую деятельность структур типа «Белюробеспечение», «Информационный центр РБ» и «Институт недвижимости и оценки».

При малейшем сопротивлении – увольнение министров без права занимать руководящие посты в органах госуправления. Теперь понятно, как легко VIP-номенклатура может выполнять приказ Лукашенко о сокращении числа госслужащих. Номенклатурные начальники создают РУПы – и всё в порядке. Чем не синекура после ухода с поста министра или заместителя?»