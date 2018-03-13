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Комментарии
13.03.2018
«Путину выгодна ситуация, при которой привластных бизнесменов вынудят перебираться на подконтрольную Кремлю территорию»

Писатель Борис Акунин написал в Фейсбуке о том, что самое примечательное в истории, которая приключилась в Солсбери.

«Какая-то поразительная небрежность исполнения. Мало ли в Англии скоропостижно умирает неприятных для путинского режима людей при странноватых обстоятельствах, и как-то все обходится тихо. А тут – в публичном месте, с большим количеством пострадавших.

Лично мне представляется, что именно в этом и заключается цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства.

Зачем, спросите вы?

Ну, во-первых, всем понятно, что ничего действительно болезненного для Кремля правительство ее величества сделать не в состоянии. Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения на больших и средних Russian oligarchs, благополучателей режима, которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и британской публике понравится.

Да только именно этого, по-моему, режиму и нужно.

То, что многие – чуть ли не большинство – привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде всего в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать – одно из слабых и уязвимых мест режима. Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезна, и выгодна.

В общем, такая версия представляется мне наиболее правдоподобной».

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