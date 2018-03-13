Представителя швейцарской компании подозревают в хищении средств Слуцкого мясокомбината

В Минской области расследуют уголовное дело в отношении коммерческого представителя швейцарской компании.

Об этом сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин.

Прокуратура Солигорского района в мае 2017 года возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК в отношении коммерческого представителя АО Agro Suissе System (Швейцария) в Беларуси и директора одной из коммерческих структур республики по факту хищения ими денежных средств Слуцкого мясокомбината в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.

В конце мая прошлого года Слуцкий РОСК возбудил еще одно уголовное дело по той же статье в отношении того же коммерческого представителя швейцарской компании. Он путем обмана должностных лиц ООО «Минскоблпродукт» (Москва), находясь в Минске, заключил от имени АО контракт на поставку технологического оборудования по приготовлению комбикормов. Общая стоимость оборудования — более 3,8 млн евро. Не намереваясь поставлять оборудование в адрес «Минскоблпродукта», фигурант дела завладел деньгами этого общества в сумме 973 тыс. евро — они были перечислены на расчетный счет АО в качестве предоплаты.

В результате противоправных действий обществу причинен имущественный вред в особо крупном размере. Позже Следственное управление УСК по Минской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий) в отношении экс-гендиректора КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром». Тот давал указания руководству «Минскоблпродукта» о заключении контракта с Agro Suissе System и последующем перечислении в его адрес предоплаты.

Уголовные дела соединены в одном производстве. Уголовное дело находится на стадии предварительного расследования в УСК по Минской области.