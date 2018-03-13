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13.03.2018
Георгий Тадтаев, РБК
Разработчик яда «Новичок» обвинил Россию в отравлении Скрипаля

Эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов заявил, что к отравлению Скрипаля могла быть причастна «только Россия». Он является одним из разработчиков вещества «Новичок», которое, по версии Лондона, использовалось при отравлении

ФотоAndrew Matthews / PA Images / ТАСС

Один из предполагаемых разработчиков нервно-паралитического боевого отравляющего вещества (БОВ) «Новичок» Вил Мирзаянов заявил, что только Россия могла иметь отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Daily Telegraph. Ранее о применении этого препарата против бывшего разведчика заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.

Вил Мирзаянов в Советском Союзе участвовал в программе по разработке новых видов химического оружия, а в 1996 году эмигрировал в США. По словам Мирзаянова, нервно-паралитический препарат «Новичок» «в десять раз эффективнее любого другого нервно-паралитического вещества», а последствия его применения неизлечимы.

— Этот человек [Скрипаль] и его дочь практически погибли. Даже если они выжили, они уже не смогут восстановиться, — заявил он.

Вил Мирзаянов. Фото личная страница Вила Мирзаянова в Facebook

По оценке Мирзаянова, даже несколько граммов этого препарата могут представлять смертельную опасность для большого числа людей.

— В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек, — заявил химик.

Мирзаянов опасается возможного воздействия «Новичка» на обитателей Солсбери, если он в самом деле был применен.

Мирзаянов подчеркнул, что уверен в том, что только Россия могла быть причастна к применению подобного нервно-паралитического БОВ:

— Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже.

Химик подчеркнул, что формула вещества до сих пор остается засекреченной. В Великобританию его могли завезти в виде нескольких безвредных компонентов, смешать на месте и применить по назначению.

Шесть версий отравления Сергея Скрипаля

В комментарии для Daily Mail Мирзаянов описал, как действует «Новичок».

— Он парализует человека, он заставляет вас биться в конвульсиях, вы не можете дышать и умираете, если получили достаточную дозу. Это настоящая пытка, — приводит его слова издание.

О том, что химическое оружие под названием «Новичок» (Novichok) было применено в Великобритании против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, накануне заявила глава британского правительства Тереза Мэй. Она подчеркнула, что это может означать либо то, что Скрипаль оказался жертвой покушения со стороны России, либо Россия допустила кражу нервно-паралитического токсина из своих лабораторий.

После выступления Мэй официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее речь «цирковым шоу». Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что все запасы этого вещества в России уничтожены в соответствии с международными соглашениями.

Вил Мирзаянов в 1992 году раскрыл детали своей работы в советской программе по созданию новых видов химического оружия в статье «Отравленная политика». После этого он был обвинен в разглашении государственной тайны и арестован. В 1994 году уголовное дело в отношении Мирзаянова было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В 1996 году химик эмигрировал в США, после чего неоднократно выступал с критикой российских властей.

 
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